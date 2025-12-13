Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη νοσηλεία της

Η Έλενα Παπαρίζου έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά το πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από τα γυρίσματα του The Voice, βάζοντας τέλος στην ανησυχία των τελευταίων ημερών. Η δημοφιλής τραγουδίστρια παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση σε κλινική της Αθήνας, με τους γιατρούς να αποδίδουν την κατάστασή της κυρίως σε έντονη υπερκόπωση.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια ακόμα και για λιποθυμικό επεισόδιο, τα οποία όμως διαψεύδονται από το περιβάλλον της. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πρόβα την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι της, όπου εμφάνισε έντονους πόνους που οδήγησαν τελικά στη νοσηλεία της. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και αναμένεται σύντομα να αποφασιστεί το πότε θα πάρει εξιτήριο.

Η απουσία της από το The Voice ήταν αναπόφευκτη και η παραγωγή κάλυψε προσωρινά το κενό με τον Κωστή Μαραβέγια, ενώ παράλληλα ακυρώθηκε και η συναυλία της στο Περιστέρι, με τη σκηνή να περνά στην Πέγκυ Ζήνα.

Μέσα από το Instagram, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό της και να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας:

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται».

Το μήνυμα της τραγουδίστριας δείχνει ξεκάθαρα ότι η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται και ότι η ίδια βλέπει ήδη μπροστά. Όπως όλα δείχνουν, η Έλενα Παπαρίζου χρειάζεται χρόνο και ξεκούραση, με την επιστροφή της στο The Voice να θεωρείται θέμα χρόνου.

