Άρης Μουγκοπέτρος: Το φτύσιμο του Βαλάντη είναι πολύ λίγο μπροστά σε όσα έχουμε περάσει

Τη δική του τοποθέτηση για το επεισόδιο με τον Βαλάντη, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να φωνάζει και να φτύνει προς τους μουσικούς του, έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από ανάρτηση στα social media. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου όχι μόνο καταδίκασε τη συμπεριφορά του τραγουδιστή, αλλά αποκάλυψε και τη βαθύτερη, συχνά αθέατη, σκληρότητα που βιώνουν οι μουσικοί στη νυχτερινή διασκέδαση.

Στο μήνυμά του τόνισε ότι οι μουσικοί είναι «ψυχούλες» και «αφανείς ήρωες», παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη σκηνική παρουσία κάθε τραγουδιστή, συχνά με ελάχιστη οικονομική ανταμοιβή. Όπως εξήγησε, η δημόσια προβολή του περιστατικού με τον Βαλάντη είναι σημαντική, αλλά τα περιστατικά κακομεταχείρισης στον χώρο δεν περιορίζονται σε ένα φτύσιμο.

Ο Μουγκοπέτρος ανέφερε ότι ο ίδιος –και πολλοί συνάδελφοί του– έχει βιώσει πολύ σοβαρότερες συμπεριφορές, επισημαίνοντας ότι στο βιβλίο του περιγράφει αναλυτικά όσα έχει υποστεί στην πολυετή πορεία του στη μουσική βιομηχανία.

Όπως σημείωσε, η σιωπή που κυριαρχεί στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού οφείλεται και στο ότι οι μουσικοί δεν έχουν την προβολή καλλιτεχνών άλλων κλάδων, όπως του θεάτρου, κάτι που κάνει δύσκολη την καταγγελία και τη δημοσιοποίηση περιστατικών.

Με ιδιαίτερη έμφαση, ο δεξιοτέχνης υπογράμμισε ότι το επάγγελμα παραμένει ένα από τα πιο απαιτητικά και σκληρά, ενώ παράλληλα υπάρχουν και εξαιρετικοί συνάδελφοι που τιμούν τον χώρο.

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα αξιοπρέπειας: «Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου.

