Σήμερα στα lifestyle ρεπορτάζ ξεχώρισε η νέα συνέντευξη της Εριέττας Κούρκουλου, η οποία μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ για τη σχέση με τον πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο. Η ίδια αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα αυστηρός και ότι πολλές φορές φοβόταν να του εκφράσει τις σκέψεις της, κάτι που –όπως είπε– επηρέασε τον χαρακτήρα της στα νεανικά της χρόνια.

Η εξομολόγηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το πόσο σπάνια μιλάει δημόσια για την προσωπική της ζωή, ενώ άλλοι στάθηκαν στο πόσο ειλικρινής και ανθρώπινη εμφανίστηκε.

Το θέμα έχει ήδη γίνει ένα από τα πιο διαβασμένα στα lifestyle portals και αναμένεται να συζητηθεί και στις τηλεοπτικές εκπομπές.

 

