Βαλάντης εκτός εαυτού πάνω στην πίστα: Φτύνει και αντιδρά έντονα

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο TikTok έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τον Βαλάντη, ο οποίος εμφανίζεται εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του. Στο επίμαχο στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής φαίνεται να αντιδρά έντονα προς τους μουσικούς του και σε μια στιγμή φτύνει προς το πλάι, κίνηση που προκάλεσε πλήθος σχολίων.

Σύμφωνα με τον χρήστη που ανήρτησε το βίντεο, οι μουσικοί μπήκαν εκτός ρυθμού στο κομμάτι που ερμήνευε ο Βαλάντης, κάτι που τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του.

Η απολογία του τραγουδιστή

Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Βαλάντης τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη:

«Αυτό που έφτυσα ήταν τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα ...

