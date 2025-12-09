# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λιποθυμικό επεισόδιο στις πρόβες του The Voice: Τι δείχνουν οι νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 23 άτομα
Λιποθυμικό επεισόδιο στις πρόβες του The Voice: Τι δείχνουν οι νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου

Η ξαφνική αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου κατά τη διάρκεια των προπονήσεων του The Voice προκάλεσε έντονη ανησυχία στο τηλεοπτικό κοινό και στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου από χθες (8/12) βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν προχωρήσει σε σειρά εξετάσεων ώστε να εντοπιστεί η αιτία της λιποθυμίας. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Happy Day, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα, αν και οι ειδικοί φαίνεται να συγκλίνουν σε μία πιθανή εξήγηση, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε ότι η Παπαρίζου έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της πρόβας, ενώ ε..

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Έλενα Παπαρίζου: Ποιος την αντικαθιστά στο The Voice μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη
Κοινωνία

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις
Κοινωνία

Μπλόκα αγροτών στην Κρήτη: Άνοιξαν ξανά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά – Τι ισχύει για τις πτήσεις

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί
Υγεία

Ένας σπάνιος τύπος καρκίνου αυξάνεται στους νέους και κανείς δεν γνωρίζει γιατί

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα
Οικονομία

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου
ShowBiz

Αποζημιώσεις για το τροχαίο Παντελίδη - Πόσα χρήματα θα λάβουν Αρναούτη και Κυριάκου