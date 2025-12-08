# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έλενα Παπαρίζου: Ποιος την αντικαθιστά στο The Voice μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Αλλαγές φέρνει στην κριτική επιτροπή του «The Voice of Greece» η απουσία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, έπειτα από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας.

Με κοινή ανακοίνωση της MINOS EMI και της Galaxias Live Productions, έγινε γνωστό πως η δημοφιλής καλλιτέχνιδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο αποψινό γύρισμα της εκπομπής τη θέση της στην καρέκλα του coach θα καλύψει o Κωστής Μαραβέγιας. Η επιστροφή του στο talent show δεν είναι τυχαία, καθώς είχε συμμετάσχει παλαιότερα για τρεις συνεχόμενες σεζόν – 2016, 2017 και 2018.

Η επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της Παπαρίζου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά τη χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.
 Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί σε εξετάσεις και δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και τις συνεργασίες της, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην πορεία της υγείας της και στο πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή και στο show.

