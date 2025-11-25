Την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Ενημέρωσης διαχειρίστηκαν το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη εξέφρασε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Αν και η συνέντευξη είχε ως αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», η συζήτηση στράφηκε αναπόφευκτα στις αντιδράσεις που προκάλεσε το συμβάν.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ανοιχτά το λάθος του, τονίζοντας πως το τροχαίο υπήρξε σαφώς πιο περιορισμένο από όσα παρουσιάστηκαν:

«Χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Ήταν ένα λάθος που το πλήρωσα ακριβά. Το θέμα έμεινε πίσω».

Όπως είπε, η αρχική εικόνα παραποιήθηκε: «Ξεκίνησε ότι δήθεν ήταν 13 αυτοκίνητα και τελικά ήταν δύο. Όταν κάποιος θέλει να πιστεύει κάτι, απλώς θα συνεχίσει να το πιστεύει».

«Το θέμα ξέφυγε και οδηγήθηκε στη χυδαιότητα»

Ο Μπισμπίκης δεν στάθηκε τόσο στο ίδιο το ατύχημα, όσο στο πώς αυτό παρουσιάστηκε.

«Πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Μετά μπαίνουν παθογένειες… Πού ήταν, γιατί έλειπε. Αυτό είναι των δημοσιογράφων, όχι του κόσμου. Εκεί ξεφεύγει και πάει στη χυδαιότητα», ανέφερε, καταγγέλλοντας προσπάθειες διαστρέβλωσης της εικόνας του.

Ο πρωταγωνιστής του «Σασμού» σημείωσε πως ο τρόπος που προβάλλεται στα ΜΜΕ δεν έχει σχέση με τον πραγματικό του χαρακτήρα:

«Με παρουσιάζουν σαν έναν μπρουτάλ τύπο, ταυτίζουν μια εικόνα ή έναν ρόλο με τον άνθρωπο».

Ακόμη, μίλησε για τον σχολιασμό γύρω από προσωπικές στιγμές που συνδέθηκαν – όπως είπε άδικα – με το ατύχημα:

«Είναι αστείο. Πάνε να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό… Εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια».

«Άλλα ονόματα δεν τα λένε – το δικό μου γιατί;»

Ο ηθοποιός έθεσε και ζήτημα επιλεκτικής στοχοποίησης, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο:

«Κι άλλοι κάνουν διάφορα πράγματα αλλά δεν μπορούν να τους πειράξουν. Άλλα ονόματα δεν μπορούν να τα πουν, το δικό μου γιατί να το πουν;».

«Δεν θέλω να παίζω στα πρωινά – δεν κερδίζω κάτι»

Για την έκταση της τηλεοπτικής κάλυψης ήταν κατηγορηματικός:

«Μπορώ να σας αποφύγω; Δεν έχω ανάγκη. Μακάρι να μην με έπαιζαν στα πρωινά και σε όλες τις εκπομπές. Δεν θέλω, δεν κερδίζω κάτι από αυτό».

Τόνισε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη δουλειά και το κοινό του.

«Με νοιάζει τι πιστεύουν όσοι αγαπώ»

Ο Μπισμπίκης κατέληξε πως η ουσιαστική “αποκατάσταση” αφορά μόνο ανθρώπους του στενού του κύκλου:

«Έχει να κάνει με όσους εκτιμώ και αγαπώ. Με αυτούς που θέλω να έχω σύμπνοια. Με ενδιαφέρει να μη νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική ή χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες».

