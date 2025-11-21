Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος που εμφανιζόταν ως ομάδα επενδυτών με επίκεντρο το καζίνο Λουτρακίου, καθώς από τις καταγγελίες που έχουν γίνει, προκύπτει ότι δεκάδες άνθρωποι φέρονται να εξαπατήθηκαν δίνοντας μεγάλα ποσά με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Ανάμεσα σε αυτούς που δηλώνουν οικονομικά θύματα της υπόθεσης είναι ο Σπύρος Μαρτίκας και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα

Ο Μαρτίκας υποστηρίζει ότι παρέδωσε συνολικά 720.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα επενδύονταν με στόχο πολλαπλάσια απόδοση. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, «δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα πίσω».

Η απάντηση του φερόμενου αρχηγού μέσα από τη φυλακή

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς Μαρτίκα, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος «έχει εξοφληθεί πλήρως».

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Ο κύριος Μαρτίκας μου έχει δηλώσει ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς για τη συναλλαγή μας. Έλαβα 25.000 ευρώ και του έδωσα σε τρεις μέρες 35.000 ευρώ από τα κέρδη μου στη ρουλέτα. Μου έδωσε τις 35.000 ευρώ ξανά και του έδωσα πίσω 50.000 ευρώ, δηλαδή 100% κέρδος και όλα μαύρα. Για τα ανωτέρω υπάρχει εξοφλητική απόδειξη εντός δικογραφίας».

Στη συνέχεια προσθέτει ότι δεν έχει γνώση για τα υπόλοιπα χρήματα που του καταλογίζει ο Μαρτίκας:

«Για τα υπόλοιπα 650.000 ευρώ δεν γνωρίζω τίποτα. Μου προξενεί εντύπωση πώς δίνει κάποιος χρήματα χωρίς απόδειξη. Δεν αρκεί να λέμε ότι πήρα 200.000 ευρώ από έναν φίλο μου».

«Νιώθω τύψεις για το κακό που προκάλεσα»

Παρότι αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης, παραδέχεται ότι αισθάνεται ευθύνη για τις απώλειες που είχαν οι «επενδυτές» στα χρήματα που διαχειρίστηκε:

«Δηλώνω αθώος για την ποινική μου εμπλοκή αναφορικά με την απάτη και τα λοιπά κακουργήματα, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι νιώθω τύψεις και ηθικό δέος για το κακό που προξένησα στους επενδυτές με το να χάσω τα χρήματα που μου εμπιστεύτηκαν στη ρουλέτα. Θα κάνω κάθε προσπάθεια να τους αποζημιώσω, έστω και μερικώς».

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ οι καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα φαίνεται πως αυξάνονται, φέρνοντας στο φως νέες πτυχές της υπόθεσης.

