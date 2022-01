Πέθανε ο θρύλος της ροκ μουσικής Meat Loaf, o τραγουδιστής του I'd Do Anything For Love

Ο Meat Loaf, ο τραγουδιστής που είναι περισσότερο γνωστός για τα άλμπουμ Bat Out of Hell, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αναφέρεται σε δήλωση που αναρτήθηκε σήμερα στην επίσημη σελίδα του Μιτ Λοφ στο Facebook.

Ο Meat Loaf, ο Αμερικανός τραγουδιστής της ροκ και ηθοποιός του οποίου η τριλογία δίσκων «Bat Out of Hell» (1977,1993 και 2006) είχε τις περισσότερες πωλήσεις (πάνω από 43 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως) και που υποδύθηκε τον Έντι στο «The Rocky Horror Picture Show», πέθανε. Ήταν 74 ετών.

Ο -βραβευμένος με Γκράμι- μουσικός κατά κόσμον Μάρβιν Λι Άντεϊ πέθανε το βράδυ της Πέμπτης στο πλευρό της συζύγου του Ντεμπόρα, όπως δήλωσε ο μάνατζέρ του Μάικλ Γκριν στον ιστότοπο Deadline εκ μέρους της οικογένειας. Οι κόρες του Meat Loaf Περλ και Αμάντα όπως και στενοί φίλοι είχαν την ευκαιρία να πουν «αντίο» τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό του. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα.

«Γνωρίζουμε πόσα σήμαινε για πολλούς από εσάς και εκτιμούμε όλη την αγάπη και στήριξη καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο πένθους μετά τον χαμό ενός καλλιτέχνη με μεγάλη επιρροή και όμορφου ανθρώπου», δήλωσε η οικογένεια σε ανακοίνωση. «Από την καρδιά του στις ψυχές σας…ποτέ μην σταματάτε να ροκάρετε!».

Η τριλογία «Bat Out of Hell», μια δημιουργία του Τζιμ Στάινμαν, είναι ανάμεσα στα 35 άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Αμερικής. Μάλιστα, ο πρώτος από τους τρεις δίσκους εξακολουθεί να πουλάει 200 χιλιάδες δίσκους ετησίως και παρέμεινε στα τσαρτς για εννέα χρόνια. Τα σινγκλ του «Two of Three Ain’t Bad» και «Paradise by the Dashboard Light», που κατέλαβαν την 11η και 39η θέση αντίστοιχα στη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια, έγιναν πλατινένια το 2018.

Ο Meat Loaf και ο Στάινμαν συνεργάστηκαν άλλη μια φορά, το 1993 για το άλμπουμ «Bat Out of Hell II: Back Into Hell» το οποίο πούλησε περισσότερα από 5 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλατινένιο σίνγκλ «I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)» βρισκόταν για πέντε εβδομάδες στην κορυφή της λίστας και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Meat Loaf. Ο καλλιτέχνης τιμήθηκε με βραβείο Γκράμι στις κατηγορίες Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία, Σόλο. Ο Στάινμαν πέθανε το 2021.

Ο καλλιτέχνης της ροκ, με το χαρακτηριστικό εύρος στη φωνή του, πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το τραγούδι «Welcome to the Neighborhood» εντάχθηκε στη λίστα με τα 20 καλύτερα τραγούδια και έγινε πλατινένιο. Επιπλέον, ο μουσικός γύρισε ένα επεισόδιο στην εκπομπή Storytellers του VH1, το οποίο το 1999 κυκλοφόρησε ως μουσικό άλμπουμ. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε περίπου 50 τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.