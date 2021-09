Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του βρέθηκε o Μάικλ Κ. Γουίλιαμς

Νεκρός βρέθηκε ο ηθοποιός Μάικλ Κ. Γουίλιαμς (Michael K. Williams) ο υποψήφιος για βραβείο Emmy, γνωστός ως «Omar Little» στη δραματική σειρά HBO «The Wire».

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρχές στην New York Post, πιθανή αιτία θανάτου του 54χρονου ηθοποιού ήταν η υπερβολική δόση καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών.

Τον Μάικλ Κ. Γουίλιαμς βρήκε ο ανιψιός του στο διαμέρισμά του.

Ο Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, πέρα από τον ρόλο του «Omar Little», ήταν γνωστός και για την ερμηνεία του ως Chalky White στο «Boardwalk Empire».

Μεταξύ των πιο πρόσφατων ρόλων του ήταν ως ο Montrose Freeman στο «Lovecraft Country» του HBO, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Emmy 2021 ως εξαιρετικός ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε δραματική σειρά.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες με τα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τα γυρίσματα του «The Wire», λέγοντας ότι η συμμετοχή του στο ρόλο του «Omar Little», που ληστεύει εμπόρους ναρκωτικών, τον επηρέασε στην πραγματική ζωή.

Είχε αναφέρει μάλιστα πως η συμμετοχή του στον ρόλο του Λιτλ, που λήστευε εμπόρους ναρκωτικών τον επηρέασε πραγματικά στη ζωή του.

Ο ίδιος είχε πει ότι το 2016 είχε καταφύγει σε μία εκκλησία, ζητώντας βοήθεια για τον εθισμό του: «Είχα πάρει ναρκωτικά. Κινδυνεύω να καταστρέψω όλα όσα είχα δουλέψει τόσο σκληρά».

