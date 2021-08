Αν Θυμηθείς Τ' Όνειρό Μου. Αυτό είναι το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που οι Beatles επέλεξαν να ηχογραφήσουν

Αυτό έγινε για το τηλεοπτικό σώου του BBC "Pop Go The Beatles", στις 6 Αυγούστου 1963, με τίτλο "The Honeymoon Song" και το οποίο συμπεριλαμβάνεται μόνο στο διπλό - ζωντανά ηχογραφημένο - άλμπουμ τους "Live At The BBC".