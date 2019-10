Τζον Λένον: 10 γεγονότα που δεν γνωρίζατε για τον τραγουδιστή των Beatles

Πριν γίνει ένας από τους πιο διάσημους μουσικούς στον κόσμο, ο Τζον Λένον – ο οποίος γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1940 στο Λίβερπουλ – ήταν ένα δημοφιλές παιδί για τον ατίθασο χαρακτήρα του, το οποίο συμμετείχε σε χορωδία και ήταν πρόσκοπος.

Εκτός από την επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, διακρίθηκε επίσης ως ακτιβιστής, υιοθετώντας έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήματα, ειδικότερα ως ηγετική μορφή του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η μουσική του επηρέασε πολλούς δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πολυδιασκευασμένους τραγουδοποιούς.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 το νήμα της ζωής του κόπηκε από τις σφαίρες ενός θαυμαστή του, του Μαρκ Τσάπμαν, στον οποίον νωρίτερα είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο πάνω στο νέο του άλμπουμ.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά γεγονότα που ίσως δεν γνωρίζατε για τον ηγέτη και ιδρυτικό μέλος των Beatles.

1. Συμμετείχε σε χορωδία και ήταν πρόσκοπος

Όταν ήταν μικρός, ο Τζον Λένον συμμετείχε στην εκκλησιαστική χορωδία του Αγίου Πέτρου στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και ήταν μέλος της ομάδα προσκόπων 3rd Allerton Boy Scout.

2. Μισούσε την φωνή του

Αν και ήταν ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ, ο Τζον Λένον μισούσε την φωνή του. Δεν του άρεσε καθόλου ο ήχος της φωνής του και πολλές φορές ζητούσε από τον παραγωγό του συγκροτήματος, Τζορτζ Μάρτιν, να τον “καλύψει” με κάποιον τρόπο λέγοντας του: “Δεν μπορείς να τον καλύψεις με κέτσαπ ή κάτι τέτοιο;”

3. Δεν ήταν ευχαριστημένος με κανέναν δίσκο των Beatles

Ένα βράδυ που είχε βγει για φαγητό με τον Τζορτζ Μάρτιν – αρκετά χρόνια πριν διαλυθεί το συγκρότημα – του αποκάλυψε ότι θα ήθελε να ξαναηχογραφήσει κάθε τραγούδι των Beatles. Εντελώς έκπληκτος ο Μάρτιν τον ρώτησε: “Ακόμα και το ‘Strawberry Fields’;” και εκείνος του απάντησε “Ιδιαίτερα το ‘Strawberry Fields'”.

4. Ήταν ο μόνος που δεν έγινε ποτέ “full-time” χορτοφάγος

Ο Τζορτζ Χάρισον ήταν ο πρώτος από τους Beatles που έγινε χορτοφάγος, όπου σύμφωνα με αναφορές αυτό συνέβη το 1965. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ακολούθησε μερικά χρόνια αργότερα, ενώ ο Ρίνγκο έγινε χορτοφάγος όχι για πνευματικούς λόγους όπως οι δύο προηγουμενοι, αλλά επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Λένον προσπαθησε να γίνει χορτοφάγος το 1960, ωστόσο πάντα κατέληγε να τρώει κρέας.

5. Του άρεσε να παίζει Monopoly

Κατά την διάρκεια των ημερών των Beatles, ο Λένον τρελαινόταν να παίζει Monopoly. Κουβαλούσε πάντα μαζί του μια και έπαιζε όταν βρισκόταν σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου ή ακόμα και στο αεροπλάνο. Του άρεζε να σηκώνεται όρθιος για να ρίξει τα ζάρια και σκοπός του ήταν να αποκτήσει τα ακίνητα Boardwalk και Park Place. Δεν τον ένοιαζε αν θα κέρδιζε, αρκεί να έχει την κατοχή του τα Boardwalk και Park Place.

6. Ήταν το τελευταίο “σκαθάρι” που έμαθε να οδηγάει

Ο Λένον πήρε δίπλωμα οδήγησης σε ηλικία 24 ετών (στις 15 Φεβρουαρίου 1965). Όλοι όσοι τον γνώριζαν, τον θεωρούσαν πολύ κακό οδηγό και όχι άδικα. Εγκατέλειψε την οδήγηση το 1969, μετά από ένα ατύχημα που είχε με μια Άστον Μάρτον κατά την διάρκεια ενός ταξιδιου στην Σκωτία με την σύζυγο του Γιόκο Όνο. Μετά το ατύχημα ο Λένον χρειάστηκε 17 ράμματα. Από τότε μετακινούνταν μόνο με σοφέρ.

7. Μερικές φορές κοιμόταν μέσα σε ένα φέρετρο

Σύμφωνα με τον Άλαν Γουίλιαμς, έναν από τους πρώτους μάνατζερ των Beatles, o Τζον Λένον συνήθιζε να παίρνει έναν υπνάκο σε ένα παλιό φέρετρο, που είχε ο ίδιος στο καφέ μπαρ που διατηρούσε, το οποίο ονομαζόταν “The Jacaranda”.

8. Η τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν στις 24 Απριλίου 1976

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε επισκεφτεί τον Λένον στο διαμέρισμα του στην Νέα Υόρκη και οι δυο τους παρακολουθούσαν το Saturday Night Live, όταν ο παραγωγός του σόου, Λορν Μάικλς, προσέφερε 3.000 δολάρια στους Beatles για να πάνε στην εκπομπή του. Ο Λένον και ο ΜακΚάρτνεϊ παραλίγο να πάρουν ένα ταξί για να πάνε να κάνουν πλάκα, αλλά αποφάσισαν να μη το κάνουν γιατί αισθάνονταν πολύ κουρασμένοι. Κρίμα, γιατί θα ήταν μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία της τηλεόρασης.

9. Το “All you need is love” είναι ο καλύτερος στίχος που έγραψε

Όταν κάποιος ρώτησε τον Λένον ποιος ήταν ο καλύτερος στίχος που έγραψε ποτέ, αυτός απάντησε “Αυτό είναι εύκολο. Το ‘All you need is love'”.

10. Το πρώτο σινγκλ των Beatles, “Love me Do” υποτίθεται ότι θα το τραγουδούσε ο Λένον

Ο Λένον τραγούδησε την πλειοψηφία των πρώτων τραγουδιών των Beatles, ωστόσο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν αυτός που τραγούδησε το πρώτο. Υποτίθεται ότι θα το τραγουδούσε ο Λένον, ωστόσο έπρεπε να παίξει φυσαρμόνικα, και έτσι το είπε ο ΜακΚάρτνεϊ.

Πηγή: perpetual