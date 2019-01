Νικημένος από τον καρκίνο πέθανε στα 76 του γνωστός ηθοποιός

Ο Bob Einstein, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός από το «Curb Your Enthusiasm» και δημιουργός του Super Dave Osborne, πέθανε σήμερα νικημένος από τον καρκίνο. Ο γνωστός ηθοποιός είχε πρόσφατα διαγνωσθεί με την ασθένεια και πέθανε στο σπίτι του στο Indian Wells, Είχε παίξει τον πατέρα του Larry David, Marty Funkhouser στο «Curb», αλλά πριν από αυτό ήταν και επιτυχημένος συγγραφέας κωμωδιών -κερδίζοντας βραβείο Emmy για το «The Sonny and Cher Comedy Hour», τη δεκαετία του ’70 και για την παραγωγή του Dick Van Dyke «Van Dyke and Company.» Ο Super Dave είχε τη δική του εκπομπή στο Showtime στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο μικρότερος αδελφός του είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Albert Brooks. Ο Bob Einstein ήταν 76 ετών.

zappit