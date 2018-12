Το video του παλατιού για τη χρονιά της βασιλικής οικογένειας. Το λάθος με την Kate Middleton

Ηταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τα τέσσερα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Ξέρεις για ποιους λέω, τους Fab 4 του στέμματος, δηλαδή τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton και τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle. Εκτός από τον γάμο των τελευταίων που πλέον περιμένουν και το πρώτο τους παιδί, η ίδια χρονιά περιλάμβανε και μία εγκυμοσύνη για την Kate και φυσικά τη γέννηση του πρίγκιπα Louis. Το παλάτι του Kensington, όπου έχουν την έδρα τους οι τέσσερις γαλαζοαίματοι, συγκέντρωσε όλες τις ιδιαίτερες στιγμές τους σε ένα video το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, αποχαιρετώντας το 2018.

Αποδεικνύοντας όμως ότι λάθη συμβαίνουν και στις καλύτερες (και ισχυρότερες) οικογένειες, το video του παλατιού έχει ένα λάθος που αφορά την επίσκεψη της Kate Middleton στο υπαίθριο κέντρο αναψυχής Paddongton και το Δασικό Σχολείο Sayers Croft. Σύμφωνα με το video η επίσκεψη έγινε τον Σεπτέμβριο, ωστόσο στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη εμφάνιση της Kate Middleton, η πρώτη μετά την άδεια μητρότητας που πήρε για τη γέννηση του πρίγκιπα Louis, έγινε τον Οκτώβριο. Μικρό το κακό θα μου πεις, και δίκιο θα έχεις

Οι σημαντικές στιγμές της οικογένειας, ο γάμος των Harry και Meghan, η περιοδεία τους στη Νέα Ζηλανδία, η γέννηση του Louis και η βάφτισή του, αλλά και οι κοινές εμφανίσεις των τεσσάρων αγαπητών μελών της βασιλικής οικογένειας είναι όλες εκεί. «Ευχαριστούμε όλους εσάς που κάνατε αυτός τον χρόνο τόσο ξεχωριστό! Θα τα πούμε το 2019» λέει το μήνυμά τους.

Στο video του 2019 πάντως, κάτι μου λέει πως την παράσταση θα κλέψει το νέο βασιλικό μωρό, το παιδί του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX