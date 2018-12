Οι 10 διασημότητες που το 2018 έβαλαν το λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσμο

Διασημότητες από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έως το Μπόλιγουντ και τη σχολή Χόγκουαρτς χρησιμοποίησαν τη φήμη τους το 2018 για να ενισχύσουν μία σειρά από παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή έως τις ασθένειες και τα δικαιώματα των γυναικών.



Παρατίθενται τα ονόματα δέκα προσωπικοτήτων που πήραν καθοριστική θέση το 2018 στις προσπάθειες για έναν καλύτερο κόσμο.



1. Μέγκαν Μαρκλ: Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι τον Μάιο και την ένταξή της στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η Αμερικανίδα πρώην ηθοποιός δεσμεύτηκε να χυθεί φως στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Επίσης εθεάθη να φορά παντελόνι τζιν που δεν ήταν προϊόν παιδικής εργασίας ή ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες σκλαβιάς. Το τζιν ήταν της Outland Denim, αυστραλέζικης εταιρείας που προτάσσει την αειφορία, τη δεοντολογική απασχόληση και την εκπαίδευση σε γυναίκες-θύματα που διασώθηκαν από την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην Καμπότζη. Αυτή η επιλογή της Μέγκαν έκανε το συγκεκριμένο παντελόνι ανάρπαστο. Η δούκισσα του Σάσεξ συνεργάστηκε επίσης με γυναίκες που επέζησαν από την πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου για την έκδοση ενός βιβλίου μαγειρικής με συνταγές της κοινότητας αυτής.



2. Έμμα Γουάτσον: Η γνωστή "Ερμιόνη" στις ταινίες του Χάρι Πότερ έκανε το 2018 εκστρατεία υπέρ του κινήματος #MeToo, δίνοντας ένα εκατομμύριο στερλίνες (1,3 εκατ. δολάρια) σε ταμείο που ενισχύει φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες αγωνίζονται κατά της σεξουαλικής βίας. Τον Οκτώβριο, η Γουάτσον έγραψε ανοικτή επιστολή ζητώντας να πάψουν να υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν την άμβλωση από την Ινδία έως την Ιρλανδία, ενώ παράλληλα φωτογραφήθηκε να φορά σκουλαρίκια κατασκευασμένα από βλήματα και βόμβες που ήταν ενεργές από το Λάος.



3. Ντέιβιντ Ατένμπορο: Ο 90χρονος παρουσιαστής ντοκιμαντέρ για τη φύση χρησιμοποίησε το 2018 και τις ετήσιες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στην Πολωνία για να ενώσει τη φωνή του με τους νέους και να υποστηρίξει την ανάγκη για επείγουσα ανάληψη δράσης για το κλίμα.



4. Αμιτάμπ Μπατσάν: Ο βετεράνος του ινδικού κινηματογράφου εδραίωσε τη δημοτικότητά του στην Ινδία όταν δαπάνησε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ρουπίες (560.000 δολάρια) για να αποπληρώσει δάνεια των αγροτών, οι οποίοι έπειτα από μια κρίση που έπληξε τον γεωργικό τομέα, άφησε πολλούς από αυτούς στην ακραία φτώχεια.



5. Έλτον Τζον: Ο Βρετανός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, επί μακρόν υπέρμαχος των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤ, προέτρεψε να αναληφθεί μεγαλύτερη δράση υπέρ της υποστήριξης όσων ζουν στη φτώχεια, να κερδίσουν καλύτερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά του ιού HIV του AIDS χαρακτηρίζοντας "ντροπή" την έλλειψη πρόσβασης.



6. Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η έφηβη σταρ της δημοφιλούς σειράς του Netflix "Stranger Things" που έγινε φέτος η νεότερη πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF, δεσμεύτηκε να εργαστεί για τα δικαιώματα των παιδιών, την εκπαίδευση, κατά της φτώχειας και του bullying. "Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα", είπε η 14χρονη Βρετανίδα.



7. Μισέλ Ομπάμα: Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προώθησε τα απομνημονεύματά της παγκοσμίως στα οποία μιλά ανοικτά για τα δικαιώματα των γυναικών και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Η Ομπάμα που μεγάλωσε σε ένα φτωχικό σπίτι του Σικάγο, τονίζει ότι θέλει να εμψυχώσει τις γυναίκες ώστε να επιμένουν να ελπίζουν παρά το δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.



8. Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας μετείχε σε εκστρατεία υπέρ της παγκόσμιας καταπολέμησης της ελονοσίας, την οποία εγκαινίασε η φιλανθρωπική οργάνωση Malaria No More UK. Ο πρώην άσσος του ποδοσφαίρου πρωταγωνίστησε σε μικρού μήκους ταινία όπου έχει κατακλυστεί από κουνούπια για να υπογραμμίσει ότι η ελονοσία συνεχίζει να σκοτώνει περίπου 445.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).



9. Κέιτ Μπλάνσετ: Η Aυστραλέζα ηθοποιός και πρέσβειρα καλής θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μίλησε ανοικτά για την κρίση των Ροχίνγκια καλώντας τις χώρες να κάνουν περισσότερα για να στηρίξουν τους πρόσφυγες αυτούς που εγκαταλείπουν τη Μιανμάρ βρίσκοντας καταφύγιο στο Μπανγκλαντές. Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός απηύθυνε δραματική έκκληση λέγοντας ότι δίνεται "μάχη με τον χρόνο" για την προστασία των προσφύγων Ροχίνγκια.



10. Πριγκίπισσα Βεατρίκη: Η Bρετανίδα πριγκίπισσα, όγδοη στη σειρά διαδοχής στον θρόνο, μετέχει σε εκστρατεία κατά της κακοποίησης και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, που υφίστανται κυρίως οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια. Η Βεατρίκη μετέχει στο ευρύτερο κίνημα κατά του εκφοβισμού "Be cool Be nice" που υποστηρίζουν διασημότητες όπως η Κένταλ Τζένερ και η Κάρα Ντελεβίν.



Thomson Reuters Foundation, ΑΠΕ - ΜΠΕ