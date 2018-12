Πονοκέφαλος στο Μπάκιγχαμ: Η Μέγκαν Μαρκλ σέρβιρε κάτι αδιανόητο στον πρώτο της γάμο

Καινούριος πονοκέφαλος φαίνεται να έρχεται στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μετά την αποκάλυψη πως η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να έκανε ένα… ιδιαίτερο δώρο στους καλεσμένους του πρώτου της γάμου με τον Τρέβορ Ένγκλεσον.

«Τα δώρα που έκανε στους 200 καλεσμένους ήταν έκπληξη: ειδικά σακουλάκια με κάνναβη» αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Sun, επικαλούμενη e-mails της πρώην ηθοποιού με φίλο της.

Σ’ ένα από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που βρίσκονται πια στην κατοχή της εφημερίδας, ο φίλος της Μέγκαν φαίνεται πως τη συμβουλεύει να αγοράσει ειδικά σακουλάκια για να βάλει μέσα τα δώρα και η ίδια του απαντά «Έχω ήδη παραγγείλει».

«Ο Τρέβορ και οι φίλοι του είχαν σίγουρα περισσότερη εμπειρία με αυτό. Νομίζω ότι η Μέγκαν είναι περισσότερο κορίτσι της σαμπάνιας. Φαινόταν σχεδόν σαν να μην ξέρει πώς να καπνίζει» αναφέρει η ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα.

Το ζευγάρι ήταν ενθουσιασμένο που έκανε δώρο - έκπληξη στους 200 καλεσμένους. Νόμιζε πως με αυτόν τον τρόπο θα έκανε μία… αξέχαστη γαμήλια δεξίωση.

Ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, επιβεβαίωσε και αυτός το... ακατάλληλο δώρο στους καλεσμένους.

Το 2011, όταν έγινε ο πρώτος γάμος της Μέγκαν, ο οποίος κράτησε δύο χρόνια, η κατοχή μαριχουάνας ήταν παράνομη στην Τζαμάικα, σπεύδουν να διευκρινίσουν τα βρετανικά ΜΜΕ...

