Υβόννη Μπόσνιακ : Η τρυφερή φωτό με τον Ρέμο και το μήνυμα λίγο πριν το γάμο

Η Υβόννη Μπόσνιακ και ο Αντώνης Ρέμος είναι έτοιμοι για να ανέβουν τα σκαλιά της εκλησίας. Έπειτα από οχτώ χρόνια σχέσης και την απόκτηση της κόρης του Ελένης, το ερχόμενο Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, θα ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η μέλλουσα νύφη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τα παλιά και συγκεκριμένα από το 2013.

Η σχεδιάστρια μόδας, έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία: «When I’m with you …. Somewhere in 2013 …

#loveofmylife #tbt.»