RoyalWedding: Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ, Live ο πριγκιπικός γάμος

Παρακολουθήστε τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο διάσημο κάστρο του Ουίνσδορ.



Σήμερα πριγκιπικός γάμος γίνεται! Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ παντρέυονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παλάτι του Ουίνδσορ.



Το «κακό παιδί» της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι παντρεύεται την αγαπημένη του Μέγκαν Μαρκλ σε έναν «κλειστό» γάμο με πολλούς να λένε ότι το παραμύθι της Σταχτοπούτας που πήρε «σάρκα και οστά». Καλεσμένα είναι 600 άτομα, ενώ οι προετοιμασίες, η τελετή και η δεξίωση (μαζί με την ασφάλεια) κόστισαν περίπου 45.000.000 ευρώ.

Ο πρίγκιπας Χάρι έλαβε σήμερα τον τίτλο του δούκα του Σάσεξ από τη γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, λίγη ώρα πριν τον γάμο του με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ.



Αυτό σημαίνει ότι μετά τον γάμο η Μέγκαν θα γίνει δούκισσα του Σάσεξ.



Επιπλέον στον πρίγκιπα Χάρι, έκτο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, δόθηκε ο τίτλος του κόμη του Μπάμπαρτον και του βαρόνου του Κιλκίλ, διευκρίνισαν τα Ανάκτορα στην ανακοίνωση.



Στις 12 τοπική ώρα (2 ώρα Ελλάδας), στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παλάτι του Ουίνδσορ.



Ο δούκας του Κέμπριτζ αναλαμβάνει χρέη κουμπάρου, έναν ρόλο που είχε ο Χάρι στον γάμο του Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον στο Αββαείο του Ουέστμινστερ το 2011. Τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 3 ετών, και ο πρίγκιπας Τζορτζ, τεσσάρων ετών, είναι ανάμεσα στα δέκα παρανυφάκια.

Η Πίπα Μίντλετον βρίσκεται στον ναό του Αγίου Γεωργίου, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που την ήθελαν εκτός της λίστας των καλεσμένων!

Ένα σύνολο 600 προσκεκλημένων θα παρακολουθήσει τη λειτουργία, που θα τελέσει ο αιδεσιμότατος Ντέιβιντ Κόνερ, ενώ ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι θα χοροστατήσει όσο το ζευγάρι θα ανταλλάσσει όρκους. Λόγο θα εκφωνήσει ο αιδεσιμότατος Μάικλ Κάρι, ο πρώτος μαύρος επίσκοπος της Επισκοπελιανής Εκκλησίας στις ΗΠΑ.



Για τον πριγκιπικό γάμο επιλέχθηκε ο ναός που χρονολογείται από το 1475 και έχει βιώσει ουκ ολίγες βασιλικές βαφτίσεις, γάμους και κηδείες. Ο πρίγκιπας Χάρι βαφτίστηκε εκεί σε ηλικία τριών μηνών το 1984. Ο πατέρας του και η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς χρησιμοποίησαν τον ναό ως φόντο για τον πολιτικό τους γάμο το 2005, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.



Αλλοι γάμοι μοναρχών που πραγματοποιήθηκαν στον Αγιο Γεώργιο ήταν αυτός του θείου του Χάρι, πρίγκιπα Εδουάρδου και της Σόφι Ρις Τζόουνς το 1999 και του εξαδέλφου του, Πίτερ Φίλιπς με την Οτομν Κέλι το 2008.

Η σημαντική ανακοίνωση της βασίλισσας Ελισάβετ



Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προχώρησαν σε μία σημαντική ανακοίνωση, λίγες ώρες πριν γίνει ο πριγκιπικός γάμος.



