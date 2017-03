Η άγνωστη ζωή της Μαρί Κυριακού και η περιουσία των 2 δισ. ευρώ

Ο χωρισμός του Μίνωα με την Μαρί Κυριακού έσκασε σαν βόμβα στον κοσμικό κόσμο! Το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί και η είδηση... έχει απασχολήσει μέχρι και τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το περιοδικό Down Town με αφορμή τον χωρισμό, δημοσιεύει ένα εκτενές αφιέρωμα στην κυρία Μαρί Κυριακού και την άγνωστη ζωή της.



Μάλιστα, υπάρχει και ένα εκτενές αφιέρωμα στην κοινή πορεία του ζευγαριού από το ξεκίνημα του ειδυλλίου, τις ηρωικές προσπάθειες της Μαρί κρατήσει τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ως το άδοξο τέλος του γάμου τους.



Μετά από δώδεκα χρόνια όμως, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον Μίνωα, για το τέλος μιας σχέσης με μια γυναίκα που άφησε το όποιο στίγμα της στην έβδομη δεκαετία της ζωής του Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα συναινετικό διαζύγιο το οποίο προχωράει τις τελευταίες εβδομάδες με συνθήκες άκρας μυστικότητας, ανάμεσα στο ζευγάρι, που τηρεί πλήρη εχεμύθεια, σε ότι αφορά το θέμα.



Ούτως η άλλως λένε οι καλά γνωρίζοντες, ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα συζήτησης όλα αυτά τα χρόνια του κοινού τους βίου, που ξεκίνησε επίσημα στις δέκα Δεκεμβρίου του 2004. ΄ είχε ξεκινήσει από μια φιλία χρόνων η οποία εξελίχθηκε σε μια σχέση ζωής, την οποία το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει μακριά από την δημοσιότητα.



Κανείς δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες για τον χωρισμό του ζευγαριού και το μόνο που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο είναι οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες. Θεωρείται σίγουρο λένε οι καλά γνωρίζοντες ότι και οι δύο πλευρές θα επιδείξουν-αν δεν το έχουν ήδη κάνει-την απαραίτητη σύνεση ώστε η διαδικασία να τελειώσει σύντομα και ομαλά.



Κανείς άλλωστε εκ των ενδιαφερομένων πλευρών δεν επιθυμεί μια αντιδικία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που πορεύθηκε αθόρυβα και ευτυχισμένο επί δώδεκα χρόνια, χωρίς να δώσει ποτέ δικαιώματα.



Είναι γνωστό άλλωστε ότι η οικογένεια Κυριακού προφυλάσσει πολύ καλά την προσωπική ζωή των μελών της, τόσο ώστε να μην επιθυμεί την παραμικρή δημοσιότητα γύρω από ευχάριστα η δυσάρεστα γεγονότα που την αφορούν. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του συγκεκριμένου διαζυγίου, το οποίο συζητείται δεόντως, αφού αφορά ένα ηχηρό επιχειρηματικό όνομα όπως είναι ο κ. Μίνωας Κυριακού, που στις 31 Μαΐου θα κλείσει τα εβδομήντα πέντε του χρόνια. Μόνο που αυτή την φορά δεν θα έχει στο πλευρό του λένε οι καλά πληροφορημένοι την σύζυγό του, αλλά μόνο τα παιδιά του και λίγους καλούς φίλους.



Ο Θοδωρής Κυριακού είναι εδώ και πολλά χρόνια ο CEO του Ομίλου ΑΝΤ1, ενός ομίλου μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ιδρύθηκε το 1988 από τον πατέρα του Μίνω. Δραστηριοποιείται σε 12 κλάδους, σε 14 χώρες, σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Ασία. Ο πατέρας Μηνάς έχει γεννηθεί το 1938 στον Πόρο και σήμερα έχει στα χέρια του ακόμα τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ενώ είναι πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (2004-2009).



Το βαφτιστικό του παρόλα αυτά είναι Μηνάς κι έτσι υπογράφει επίσημα σε όλες τις οικονομικές του συνεργασίες. Η οικογένεια του έχει προϊστορία στα εφοπλιστικά, μιας και η ναυτιλιακή επιχείρηση των προγόνων του ιδρύεται το 1852. Όπως γράφεται στο ίντερνετ, ο πατέρας του Ξενοφών είχε αρχικά μια βάρκα στο νησί του Πόρου, τα παράτησε όμως όλα για να πάει να δουλέψει στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ στην Πολωνία. Αφήνει πίσω τη γυναίκα του Αθηνά και επιστρέφει ορισμένα χρόνια αργότερα οπότε και όλη η οικογένεια σμίγει ξανά, όταν ο Μηνάς ήταν 16 χρονών.Πολλοί αναφέρουν πως από τότε είχε το επιχειρηματικό διαμόνιο. Αργότερα έζησε πολλά χρόνια στην Κύπρο και επέστρεψε ως εφοπλιστής και επιχειρηματίας.



Με περιουσία 2 δις ευρώ



Ο Μηνάς σπούδασε σε Γαλλία και Ελβετία και επιστρέφοντας ιδρύει μόλις στα 23 του χρόνια τη ναυτιλιακή εταιρεία Athenian Tankers Inc. Το 1976, ίδρυσε δύο εταιρείες Εμπορίου Πετρελαιοειδών, την Bacoil International και την Athenian Oil Trading Inc., οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου. Το 1981 έχει στον στόλο του 12 πλοία και το 1986 αριθμεί 16. Η εταιρία μετέφερε ειδικά χημικά φορτία και βρώσιμα έλαια. Μάλιστα το 1977 η Athenian Tankers Management πραγματοποιούσε με τον στόλο της το 47% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ εκτός από τις θαλάσσιες μεταφορές ο Μίνωας Κυριακού επένδυσε και στην εμπορία με την συμμετοχή του σε φυτείες καρύδα και φοίνικες στην Ινδία και τις Φιλιππίνες.



Το 2014, η περιουσία της οικογένειας σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανερχόταν στα 2 δισ ευρώ.



Αν και κάνει το άνοιγμα προς τα media τη δεκαετία του ’80, ιδρύοντας το 1989 τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, παρέμεινε πάντα εφοπλιστής. Οι εταιρείες του Athean Sea Carries και Athenian Tankers έπαιρναν το ένα πλοίο μετά το άλλο και ακόμα κι αν είχε πουλήσει τον Ιούνιο του 2004 αντί 520 εκατ. δολαρίων έντεκα πλοία, τρία suezmax και οκτώ handymax, καθώς επίσης και έξι suezmax στη Sovcomfolt, αντί 330 εκατ. δολαρίων. Αυτό ήταν μόνο ένα από τα μεγάλα deals του επιχειρηματία.



Κόντρα στην κρίση, μαζί με το γιο του Θοδωρή κατάφεραν να επεκταθούν και να κυριαρχήσουν σε χώρες όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία και έπεται συνέχεια και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Σημειώθηκε μάλιστα αύξηση 12% ως προς τα μερίδια τωω διαφημιστικών του εσόδων. Η ανάπτυξη του ομίλου πλέον ανήκει στα παιδιά του, Ξενοφών, Αθηνά και Θοδωρής με τον τελευταίο να έχει βγει πιο δυναμικά μπροστά στα media, κατέχοντας την θέση του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου.



H φιλία του με τη Μαρί Κυριακού πήρε δεκατρία χρόνια μέχρι να γίνει έρωτας. Η τότε Μαρί Κωνσταντάτου και ο Μίνωας Κυριακού γνωρίστηκαν όταν η νεαρή ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Φάκελος Αμαζών». Από την πρώτη στιγμή οι δυο τους ένιωσαν ότι τους συνδέουν πολύ περισσότερα. Προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή αλλά στις 10 Δεκεμβρίου του 2004 μάλιστα τελέστηκε και το μυστήριο στην Αγία Σοφία στη Σόφια, μια βυζαντινή εκκλησία με μεγάλη ιστορία. Όσο διακριτικά κινήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το ίδιο συνέβη και στο γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με κουμπάρους ένα φιλικό τους ζευγάρι. Παρόντες ήταν μόνο τα παιδιά του Μίνωα Κυριακού, οι γονείς της νύφης, η αδερφή της, ο γαμπρός της και η παιδική της φίλη Λίνα.



Το ζεύγος Κυριακού συμμετέχει σε πολλά φιλανθρωπικά γκαλά, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το έργο κοινωφελών σωματείων που προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ειδικά μέσα σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Όμως και το κοινωνικό έργο της ίδια μέσα από την εκπομπή της “Με αγάπη” προσφέρει σπουδαίο έργο.



Σε συνέντευξή της στο περιοδικό “Εγώ” ρωτήθηκε αν έχουν υπάρξει άνθρωποι που λειτούργησαν ως πρότυπα στη ζωή της, απάντησε: «Τον άνθρωπο που είχα και έχω ως πρότυπο στη ζωή μου, τον παντρεύτηκα!», ενώ παραδέχτηκε: «Θα ήμουν αχάριστη αν έλεγα ότι λείπει κάτι από τη ζωή μου».



Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε πως δεν της λείπει καθόλου η υποκριτική διότι άλλωστε με την παράσταση του “Μάικ του Φασολάκη” ήταν συνέχεια στο θέατρο. ‘Οσο γιατί δεν έκανε ποτέ παιδί: «Η ευτυχία ενός ζευγαριού αφορά τη συμπεριφορά και την αγάπη ανάμεσα στους δύο. Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ ένα παιδί που θα έφερνα στον κόσμο για να ολοκληρώσει τη σχέση μου ή για να κρατήσει τον γάμο μου. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν απέκτησα παιδί ήταν γιατί, πολύ απλά, εγώ δεν το επεδίωξα, δεν ήταν στις προτεραιότητές μου».



Ο ένας του γιος ο Θοδωρής, ο CEO του ομίλου που κρύβεται πίσω από την επιτυχία του, κατάλαβε νωρίς ότι το μέλλον βρίσκεται στα new media και προχώρησε σε μεγάλες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα με ισχυρή πια web tv και game πλατφόρμα, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του Antenna στα Βαλκάνια. Η πώληση της βουλγαρικής πλατφόρμας Nova Televijia έναντι 628 εκατ. Ευρώ του έδωσε την απαραίτητη ρευστότητα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του με επιτυχία και στην Βρετανική αγορά των Media ενώ πολύ έξυπνα επένδυσε και στα social media αποκτώντας ένα μικρό μεν, αλλά σημαντικό πια σε αξία ποσοστό στο ταχύτατα ανερχόμενο πια twitter διαβλέποντας την επιτυχία και κερδίζοντας πολλά.



Μετά από 3 χρόνια σχέσης με την Δήμητρα Μπιθαρά, κόρη του ισχυρού επιχειρηματία, Βασίλη Μπιθαρά, ιδιοκτήτη της εταιρίας ρούχων BSB, έγινε πατέρας μόλις ένα χρόνο πριν. Το ζευγάρι διατηρεί εξαιρετικά χαμηλούς τόνους από την αρχή της σχέσης του, δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, δεν αγαπάει να απαθανατίζεται από τους φωτογράφους. Κάποιοι είπαν ότι οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν μυστικά ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στη Βενετία, αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Η κόρη του Αθηνά, παντρεύτηκε πριν έξι χρόνια τον Λευτέρη Καλλέργη που δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate στο γραφικό εκκελησάκι του Αγίου Αιμιλιανού στο Πόρτο Χέλι. Ο πατέρας της, Μίνωας Κυριακού μετά τον γάμο παρέθεσε δεξίωση για 200 προσκεκλημένους από τον χώρο της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων στην μοναδικής ομορφιάς και πολυτέλειας έπαυλή του. Ένα χρόνο μετά, γίνεται μητέρα ενος κοριτσιού.



Η ίδια εξοχική κατοικία όμως του είχε δημιουργήσει και προβλήματα, σύμφωνα με τότε δημοσιευματά. Όπως γράφει το “Παρόν”, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 48 μηνών και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, χωρίς η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η υπόθεση αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές στο εξοχικό του κτήμα στον Άγιο Αιμιλιανό στο Πόρτο Χέλι και συγκεκριμένα την κατασκευή λιμανιού, με καταπάτηση όχι μόνο του χειμέριου κύματος αλλά και επέκταση της ακτής, δηλαδή προέκταση και μέσα στη θάλασσα, ρίχνοντας τσιμέντο.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso, το 2011 στα χέρια της οικογένειας ήρθε ένα πολυτελέστατο ελικόπτερο αξίας οκτώ εκατομμυρίων ευρώ το όποιο θα μεταφέρει τα μέλη της οικογένειας Κυριακού όσο το δυνατόν συντομότερα και με ασφάλεια στον προορισμό τους, ενώ διαθέτει και όλες τις απαραίτητες ανέσεις.



