Αποκαλύφθηκαν τα μυστικά μιας γυναίκας στην Πομπηία: Η ανακατασκευή μιας ντουλάπας φέρνει στο φως προσωπικά αντικείμενα

Αρχαιολόγοι στην Πομπηία προχώρησαν στην ανακατασκευή μιας ξύλινης ντουλάπας, η οποία παρέμεινε σφραγισμένη για σχεδόν δύο χιλιετίες κάτω από τη στάχτη του Βεζουβίου. Η ανακάλυψη αυτή έφερε στο φως προσωπικά αντικείμενα μιας κατοίκου της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, προσφέροντας μοναδικά τεκμήρια της καθημερινότητάς της. Η ηφαιστειακή έκρηξη του 79 μ.Χ. είχε «παγώσει» τον χρόνο, διατηρώντας άθικτα τα ευρήματα που σήμερα αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής των ανθρώπων της Πομπηίας.

Η ανακατασκευή της χαμένης ντουλάπας

Ειδικοί από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας κατάφεραν να ανακατασκευάσουν την απλή ξύλινη ντουλάπα. Το έπιπλο βρέθηκε άθικτο και κλειστό για αιώνες σε μια κατοικία που βρίσκεται επί της Via dell'Abbondanza.

Παρόλο που το ξύλο είχε αποσυντεθεί με το πέρασμα του χρόνου, η ηφαιστειακή στάχτη λειτούργησε ως ένα φυσικό καλούπι. Αυτό επέτρεψε τη διατήρηση του αποτυπώματος της ντουλάπας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια, καθιστώντας δυνατή την ανασύσταση της αρχικής της μορφής.

Η ντουλάπα, η οποία είχε ύψος περίπου δύο μέτρα, διέθετε δύο φύλλα και στα ράφια της έκρυβε μια ποικιλία καθημερινών αντικειμένων.

Αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εμπορικές ενδείξεις

Ανάμεσα στα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα ράφια της ντουλάπας ήταν καθημερινά σκεύη, ένα γυάλινο μπουκάλι που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για αρώματα, καθώς και χάλκινες τσιμπίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μικρή πλάκα από σχιστόλιθο, η οποία χρησίμευε ως παλέτα μακιγιάζ για την ανάμειξη χρωστικών ουσιών, δίνοντας μια εικόνα των προσωπικών συνηθειών της ιδιοκτήτριας.

Στο χαμηλότερο ράφι της ντουλάπας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό κουτί που περιείχε οκτώ μολυβένια βάρη. Η παρουσία αυτών των βαρών υποδηλώνει την πιθανότητα εμπορικής δραστηριότητας της γυναίκας που κατοικούσε στο σπίτι.

Επιπλέον, στο ίδιο ράφι βρέθηκε ένα καλαθάκι το οποίο περιείχε 38 χάλκινα νομίσματα. Τα περισσότερα από αυτά τα νομίσματα χρονολογούνται από την εποχή του αυτοκράτορα Νέρωνα. Οι υπολογισμοί των ειδικών δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ποσό ήταν αρκετό για την αγορά περίπου δεκατεσσάρων φλιτζανιών από το πολυτελές κρασί Φαλέρνο, ένα στοιχείο που φωτίζει την οικονομική κατάσταση της εποχής.

Τα «crepundia» και η συναισθηματική αξία των ευρημάτων

Το πιο συναισθηματικά φορτισμένο αντικείμενο που ήρθε στο φως από την ντουλάπα είναι ένα σύνολο 24 φυλαχτών. Αυτά τα φυλαχτά ήταν κατασκευασμένα από διάφορα υλικά, όπως οστό, γυαλί, φαγιεντιανή (ένα υλικό από πυροσυσσωματωμένο χαλαζία) και ορυκτό κρύσταλλο.

Τα φυλαχτά αυτά φυλάσσονταν με ιδιαίτερη προσοχή μέσα σε ένα υφασμάτινο πουγκί. Πρόκειται για τα λεγόμενα «crepundia», δηλαδή περιδέραια που οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να φορούν στα παιδιά τους με σκοπό την προστασία τους.

Η παρουσία των «crepundia» μέσα στην ντουλάπα της γυναίκας μαρτυρεί ότι η ιδιοκτήτρια τα διατηρούσε κοντά της σε όλη της τη ζωή. Αυτό υποδηλώνει ότι τα θεωρούσε ένα πολύτιμο ενθύμιο των παιδικών της χρόνων, προσδίδοντας μια βαθύτερη συναισθηματική διάσταση στην ανακάλυψη.

Η ζωή στην Πομπηία και το μυστήριο της διαφυγής

Ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου, Γκαμπριέλ Ζουχτρίγκελ, σχολίασε ότι, παρόλο που η ακριβής ταυτότητα των ενοίκων της κατοικίας παραμένει άγνωστη, τα αντικείμενα αυτά φέρνουν τους σύγχρονους ανθρώπους πιο κοντά στις προσωπικές τους στιγμές. Η ανακάλυψη προσφέρει μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική ζωή των κατοίκων της Πομπηίας πριν από την καταστροφή.

Αν και παραμένει ασαφές αν οι κάτοικοι του σπιτιού κατάφεραν να διαφύγουν ή αν έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφική έκρηξη του Βεζουβίου, τα νομίσματα που βρέθηκαν αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο. Η παρουσία τους αποδεικνύει ότι οι ιδιοκτήτες δεν επέστρεψαν ποτέ για να πάρουν τα πολυτιμότερα υπάρχοντά τους, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την τύχη τους.

Σε ένα άλλο δωμάτιο του ίδιου σπιτιού, βρέθηκαν επίσης τα υπολείμματα τουλάχιστον δύο ποντικιών μέσα σε έναν αμφορέα, προσθέτοντας ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της καθημερινότητας και της στιγμής της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta