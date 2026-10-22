Επιστήμονες εντόπισαν άγνωστο ρήγμα στο Νιου Τζέρσεϊ

Μια νέα επιστημονική μελέτη υποδεικνύει ότι ένα μέχρι πρότινος μη χαρτογραφημένο ρήγμα ενδέχεται να συνδέεται με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ τον Απρίλιο του 2024. Επιστήμονες εντόπισαν αυτό το άγνωστο μέχρι σήμερα γεωλογικό ρήγμα στις ΗΠΑ, το οποίο φέρει την ονομασία Mountainville. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth, τοποθετεί το ρήγμα περίπου 3,5 χιλιόμετρα δυτικά του επίκεντρου του σεισμού.

Ο σεισμός του Απριλίου και οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 Απριλίου 2024 και έγινε αισθητός σε μια ευρεία περιοχή των βορειοανατολικών ΗΠΑ. Αρχικά, οι επιστήμονες εξέταζαν ως πιθανή πηγή της σεισμικής δραστηριότητας μία από τις γνωστές δομές, το ρήγμα Ramapo. Το ρήγμα Ramapo είναι γνωστό ότι εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 300 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο προσανατολισμός του ρήγματος Ramapo δεν ταίριαζε επαρκώς με τις τεκτονικές συνθήκες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την κίνηση που καταγράφηκε κατά τον σεισμό του 2024. Αυτή η ασυμφωνία οδήγησε τους ερευνητές να αναζητήσουν και άλλες πιθανές πηγές για την προέλευση του σεισμού. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποίησαν τα δεδομένα των μετασεισμών και προχώρησαν σε νέες γεωλογικές παρατηρήσεις στην περιοχή.

Η διερεύνηση της προέλευσης με σύγχρονες μεθόδους

Για να διερευνήσουν την προέλευση του σεισμού, οι επιστήμονες προχώρησαν σε λεπτομερή ανάλυση της κατανομής των μετασεισμών. Παράλληλα, συνδύασαν τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης με λεπτομερείς χαρτογραφήσεις του εδάφους, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LiDAR. Η τεχνολογία LiDAR αποτελεί ένα προηγμένο εργαλείο που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για την καταγραφή της επιφάνειας του εδάφους.

Η χρήση του LiDAR επιτρέπει την επίτευξη μεγάλης ακρίβειας στην καταγραφή του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν μικρές μεταβολές στο ανάγλυφο της περιοχής. Αυτές οι μεταβολές ενδέχεται να συνδέονται με γεωλογικές δομές που δεν είναι εύκολα ορατές ή διακριτές με γυμνό μάτι, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την υπόγεια γεωλογία.

Η ανακάλυψη του ρήγματος Mountainville

Η διασταύρωση των δεδομένων που προέκυψαν από την ανάλυση των μετασεισμών και τις χαρτογραφήσεις LiDAR οδήγησε σε σημαντικές αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ανωμαλίες στο ανάγλυφο που ταίριαζαν με την πιθανή πορεία μιας υπόγειας ζώνης ρωγμών. Αυτή η ζώνη ρωγμών δεν είχε αποτυπωθεί στους προηγούμενους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής, καθιστώντας την μια νέα ανακάλυψη.

Οι επιστήμονες δεν περιορίστηκαν μόνο στην ανάλυση δεδομένων, αλλά εξέτασαν και βραχώδεις σχηματισμούς στην περιοχή. Στόχος τους ήταν να αναζητήσουν ενδείξεις που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις. Πράγματι, στα πετρώματα εντόπισαν ομάδες ρωγμών με χαρακτηριστικά συμβατά με μια παλαιότερη ζώνη μετατόπισης. Αυτά τα ευρήματα ενίσχυσαν την υπόθεση για την ύπαρξη του νέου ρήγματος, το οποίο ονομάστηκε Mountainville.

Εργαστηριακά πειράματα και η φύση του ρήγματος

Πέρα από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και τις αναλύσεις δεδομένων, οι ερευνητές πραγματοποίησαν και εργαστηριακά πειράματα. Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν η μελέτη της τριβής των πετρωμάτων και των συνθηκών υπό τις οποίες θα μπορούσαν να ολισθήσουν. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων ενισχύουν περαιτέρω το ενδεχόμενο το ρήγμα Mountainville να συμμετείχε στη σεισμική ρήξη του 2024.

Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα εργαστηριακά ευρήματα δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι το ρήγμα Mountainville ήταν η μοναδική αιτία του σεισμού. Ένα από τα χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν τον εντοπισμό του ρήγματος Mountainville είναι η περιγραφή του ως «ανώριμου» γεωλογικά. Αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια γεωλογική δομή όπου οι ρωγμές δεν έχουν οργανωθεί γύρω από ένα σαφώς καθορισμένο κύριο επίπεδο ολίσθησης.

Η πρόκληση της ανακάλυψης «ανώριμων» ρηγμάτων

Στην περίπτωση ενός «ανώριμου» ρήγματος, όπως το Mountainville, οι ρωγμές και οι μετατοπίσεις κατανέμονται σε μια πιο ακανόνιστη ζώνη. Αυτή η ακανόνιστη κατανομή διαφοροποιείται από τα πιο «ώριμα» ρήγματα, όπου υπάρχει μια σαφής και οργανωμένη επιφάνεια ολίσθησης. Το γεγονός ότι οι ρωγμές είναι διασκορπισμένες και όχι συγκεντρωμένες σε ένα κύριο επίπεδο, καθιστά τον εντοπισμό του ρήγματος ιδιαίτερα δύσκολο.

Η δυσκολία αυτή εξηγεί γιατί το ρήγμα Mountainville παρέμενε μη χαρτογραφημένο μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψή του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της γεωλογικής δομής της περιοχής και την ανάγκη για συνεχή έρευνα και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τον εντοπισμό τέτοιων δομών. Η μελέτη αυτή συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των σεισμικών κινδύνων στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta