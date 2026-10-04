Η νέα μάχη για τη Σελήνη: ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα στρέφονται στην πυρηνική ενέργεια

Μια νέα διαστημική κούρσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με το διακύβευμα να μην είναι απλώς ποιος θα φτάσει πρώτος στη Σελήνη, αλλά ποιος θα μπορέσει να εγκατασταθεί εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία προχωρούν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων στη σεληνιακή επιφάνεια. Η αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μόνιμων βάσεων και την περαιτέρω εξερεύνηση του φυσικού δορυφόρου της Γης, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η ενεργειακή πρόκληση της Σελήνης

Η Σελήνη παρουσιάζει ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς η ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει μόνο ένα μέρος των αναγκών. Η σεληνιακή νύχτα διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες, γεγονός που καθιστά την αποκλειστική εξάρτηση από τον ήλιο μη βιώσιμη για μακροχρόνιες αποστολές.

Μια μόνιμη βάση στον φυσικό δορυφόρο της Γης απαιτεί ηλεκτρισμό όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, την εξασφάλιση των επικοινωνιών, την τροφοδοσία του επιστημονικού εξοπλισμού και την κίνηση των ρόβερ. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν σταθερή παραγωγή ενέργειας, χωρίς να εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια, και για τον λόγο αυτό θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι των μακροπρόθεσμων σχεδίων για ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.

Τα φιλόδοξα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών

Η NASA έχει ζητήσει από διάφορες εταιρείες να προετοιμάσουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο Διάστημα. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι αυτός ο αντιδραστήρας θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Ο αμερικανικός σχεδιασμός θέτει ως στόχο την εκτόξευση αυτού του συστήματος έως τον Δεκέμβριο του 2030. Πρόκειται για μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να μη χάσει έδαφος στον διαστημικό ανταγωνισμό απέναντι στο Πεκίνο και τη Μόσχα, οι οποίες επίσης αναπτύσσουν αντίστοιχα προγράμματα.

Η ρωσοκινεζική συνεργασία και η εμπειρία της Ρωσίας

Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, η Ρωσία έχει θέσει ως ορίζοντα το 2036 για την ανάπτυξη ενός δικού της σεληνιακού αντιδραστήρα. Αυτό το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Κίνα, με στόχο τη δημιουργία υποδομών στη Σελήνη.

Το ρωσικό σύστημα, το οποίο φέρει την ονομασία «Selena», σχεδιάζεται να παράγει έως και 10 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται επίσης να λειτουργεί αυτόνομα για περίπου μία δεκαετία, προσφέροντας μακροχρόνια ενεργειακή αυτονομία.

Η Ρωσία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνολογία, καθώς κατά τη σοβιετική εποχή είχε στείλει περισσότερους από 30 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε τροχιά. Αντίθετα, οι ΗΠΑ είχαν θέσει σε λειτουργία έναν διαστημικό αντιδραστήρα το 1965, χωρίς όμως να ακολουθήσει αντίστοιχη ανάπτυξη για δεκαετίες.

Ανησυχίες ασφαλείας και η στρατηγική διάσταση

Η επιτάχυνση των διαστημικών προγραμμάτων προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους επιστήμονες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αποτυχίες εκτοξεύσεων και αποστολών, όπως συνέβη το 2023 με το ρωσικό Luna-25, το οποίο συνετρίβη στη Σελήνη.

Η μεταφορά ενός πυρηνικού συστήματος στο Διάστημα αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τη φάση της εκτόξευσης, λόγω των δυνητικών κινδύνων. Πέρα από την καθαρά επιστημονική διάσταση, η μάχη για τη Σελήνη έχει και σαφή στρατηγική σημασία.

Η πρόσβαση σε περιοχές με παγωμένο νερό και άλλους δυνητικούς πόρους μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τις μελλοντικές αποστολές. Αυτό αφορά και την επέκταση της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη, μετατρέποντας τη Σελήνη σταδιακά σε πεδίο τεχνολογικού και στρατηγικού ανταγωνισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki