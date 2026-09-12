Η επιλογή του καφέ «αποκαλύπτει» στοιχεία του χαρακτήρα, σύμφωνα με έρευνα

Η καθημερινή μας συνήθεια να παραγγέλνουμε καφέ, είτε πρόκειται για Freddo espresso, cappuccino, σκέτο ή με φυτικό γάλα, μπορεί να κρύβει περισσότερα για τον χαρακτήρα μας απ’ όσα νομίζουμε. Ενώ πολλοί θεωρούν την προτίμηση στον καφέ ως ένα απλό θέμα γούστου, μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την αντίληψη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο τύπος του καφέ που επιλέγουμε ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας.

Η σημασία του καφέ στην καθημερινότητα

Για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα, ο καφές αποτελεί το πρώτο και ίσως σημαντικότερο «ραντεβού» της ημέρας. Πρόκειται για την πρώτη γουλιά που σηματοδοτεί την έναρξη της εργασίας ή των καθημερινών υποχρεώσεων, προσφέροντας μια στιγμή χαλάρωσης και προετοιμασίας για όσα ακολουθούν. Αυτή η μικρή καθημερινή απόλαυση έχει τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεσή μας.

Η ποιότητα και ο τρόπος παρασκευής του καφέ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εμπειρία. Εάν ο καφές δεν είναι ακριβώς όπως τον περιμέναμε ή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, μπορεί να μας χαλάσει το κέφι. Ένας κακός καφές, ειδικά νωρίς το πρωί, γύρω στις 9, θεωρείται από πολλούς ένα μικρό, ή ακόμα και μεγάλο, «δράμα» που κανείς δεν επιθυμεί να βιώσει στην αρχή της ημέρας του.

Η έρευνα που συνδέει τον καφέ με την προσωπικότητα

Παρόλο που η επιλογή του καφέ θεωρείται συχνά μια καθαρά υποκειμενική προτίμηση, βασισμένη αποκλειστικά στο γούστο του καθενός, μια επιστημονική μελέτη έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Η έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη από την κλινική ψυχολόγο Dr. Ramani Durvasula, υποστηρίζει ότι η προτίμησή μας στον καφέ μπορεί να αποκαλύπτει και κάτι περισσότερο για την προσωπικότητά μας.

Η Dr. Durvasula ανέλαβε να εξετάσει σε βάθος αυτή τη σύνδεση, μελετώντας ένα σημαντικό δείγμα ανθρώπων. Η μεθοδολογία της περιλάμβανε την καταγραφή τόσο των συγκεκριμένων προτιμήσεων των συμμετεχόντων όσον αφορά τον καφέ, όσο και διαφόρων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, προσπαθώντας να εντοπίσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των δύο.

Ανάλυση προσωπικότητας και προτιμήσεων

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η κλινική ψυχολόγος Dr. Ramani Durvasula εξέτασε περίπου 1.000 άτομα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, κατέγραψε με λεπτομέρεια τις προτιμήσεις τους στον καφέ, από τον τρόπο παρασκευής μέχρι τα πρόσθετα συστατικά, όπως το γάλα ή τη ζάχαρη. Παράλληλα, αξιολόγησε μια σειρά από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των συμμετεχόντων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που καταγράφηκαν ήταν η εξωστρέφεια, η οποία αφορά την τάση ενός ατόμου να είναι κοινωνικό και να αναζητά την αλληλεπίδραση με άλλους. Επίσης, εξετάστηκε η υπομονή, η τελειομανία, η ευαισθησία και το κοινωνικό θάρρος, δηλαδή η ικανότητα να εκφράζει κανείς τις απόψεις του και να δρα σε κοινωνικό περιβάλλον. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επέτρεψε στην ερευνήτρια να αναζητήσει μοτίβα και συνδέσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης και η δημοσίευσή τους

Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας της Dr. Ramani Durvasula, που ανέδειξαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των προτιμήσεων στον καφέ και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό. Η ψυχολόγος επέλεξε να δημοσιεύσει τα ευρήματά της σε ένα βιβλίο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της μελέτης της και των συμπερασμάτων της.

Το βιβλίο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα ευρήματα φέρει τον τίτλο «You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life». Μέσα από τις σελίδες του, η Dr. Durvasula αναλύει πώς οι καθημερινές μας επιλογές, όπως αυτή του καφέ, μπορούν να λειτουργήσουν ως «καθρέφτης» της εσωτερικής μας φύσης και των ψυχολογικών μας χαρακτηριστικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta