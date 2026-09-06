Επιστήμονες ανασύνθεσαν το πρόσωπο γυναίκας που θάφτηκε ως «βαμπίρ» πριν από 400 χρόνια

Επιστήμονες προχώρησαν στην ανασύνθεση του προσώπου μιας γυναίκας που είχε ταφεί πριν από περίπου 400 χρόνια, σε μία ανακάλυψη που έλαβε χώρα στην Πολωνία. Η ταφή της γυναίκας είχε γίνει με έναν τρόπο που παραπέμπει σε παλαιότερες δοξασίες περί «βαμπίρ», όπως αποκάλυψαν αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια ανασκαφών. Τα ευρήματα στον τάφο της, που εντοπίστηκε στο Πιεν, προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τις πρακτικές ταφής της εποχής.

Η ανακάλυψη του τάφου στην Πολωνία

Η ανακάλυψη του τάφου της νεαρής γυναίκας πραγματοποιήθηκε το 2022, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή του Πιεν της Πολωνίας. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τον συγκεκριμένο τάφο σε ένα μεγάλο, ανώνυμο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας για αρκετά χρόνια. Το σημείο της ταφής ήταν μέρος ενός εκτεταμένου χώρου, όπου είχαν ενταφιαστεί πολλοί άνθρωποι χωρίς συγκεκριμένη σήμανση.

Οι εργασίες των αρχαιολόγων στο Πιεν οδήγησαν στην αποκάλυψη των μοναδικών στοιχείων που χαρακτήριζαν αυτή την ταφή. Η ανακάλυψη αυτή προσέφερε μια σπάνια ματιά στις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που επικρατούσαν στην περιοχή πριν από αιώνες. Η χρονολογία της ταφής τοποθετείται περίπου 400 χρόνια πριν, δίνοντας μια ιστορική διάσταση στα ευρήματα.

Τα ασυνήθιστα ευρήματα στον τάφο

Κατά την ανασκαφή του τάφου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν δύο ιδιαίτερα αντικείμενα που συνδέονται με την ταφή της γυναίκας. Το ένα ήταν ένα δρεπάνι, το οποίο είχε τοποθετηθεί στον λαιμό της νεαρής γυναίκας. Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει μια συγκεκριμένη πρακτική, που συχνά συνδεόταν με την πρόληψη της επιστροφής των νεκρών.

Το δεύτερο εύρημα αφορούσε το αριστερό πόδι της γυναίκας. Στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού της ποδιού είχαν δέσει τρία κομμάτια ξύλου. Τα κομμάτια αυτά ήταν καρφωμένα μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα τριγωνικό «λουκέτο». Αυτό το ασυνήθιστο «λουκέτο» στο πόδι της προσέθετε ένα ακόμα επίπεδο στην περίπλοκη διαδικασία της ταφής της, ενισχύοντας την ιδέα ότι η ταφή της δεν ήταν συνηθισμένη.

Η «βαμπίρ» γυναίκα και οι δοξασίες της εποχής

Οι πρακτικές ταφής που παρατηρήθηκαν στον τάφο της γυναίκας, όπως η τοποθέτηση του δρεπανιού στον λαιμό και το ξύλινο «λουκέτο» στο πόδι, συνδέονται με τις ιστορικές δοξασίες περί «βαμπίρ». Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις για να διασφαλιστεί ότι ο νεκρός δεν θα μπορούσε να αναστηθεί και να βλάψει τους ζωντανούς. Η γυναίκα είχε ταφεί με αυτόν τον τρόπο πριν από 400 χρόνια, αντικατοπτρίζοντας τις πεποιθήσεις της τότε κοινωνίας.

Η ανασύνθεση του προσώπου της από τους επιστήμονες δίνει πλέον μια οπτική διάσταση σε αυτή την ιστορική φιγούρα. Μέσω αυτής της εργασίας, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την εικόνα της γυναίκας που, σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής της, θεωρήθηκε «βαμπίρ». Αυτή η ανασύνθεση προσφέρει ένα παράθυρο στο παρελθόν, επιτρέποντας στους σύγχρονους ανθρώπους να δουν το πρόσωπο ενός ατόμου που έζησε και θάφτηκε υπό τόσο ιδιαίτερες συνθήκες.

Η μακροχρόνια έρευνα του Πανεπιστημίου

Η περιοχή του Πιεν, όπου εντοπίστηκε ο τάφος, αποτελεί πεδίο εντατικής αρχαιολογικής έρευνας εδώ και πολλά χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Νικολάου Κοπέρνικου έχει αναλάβει την εξερεύνηση της περιοχής, διεξάγοντας ανασκαφές και μελέτες για περίπου 17 χρόνια. Οι εργασίες του Πανεπιστημίου ξεκίνησαν το 2005 και συνεχίζονται έκτοτε, αποκαλύπτοντας σταδιακά την ιστορία του ανώνυμου νεκροταφείου.

Η μακροχρόνια αυτή έρευνα έχει συμβάλει στην κατανόηση των ταφικών εθίμων και των κοινωνικών δομών της περιοχής κατά τους περασμένους αιώνες. Η ανακάλυψη του τάφου της «βαμπίρ» γυναίκας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της εκτεταμένης αρχαιολογικής προσπάθειας, προσφέροντας νέα δεδομένα για τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που επικρατούσαν στην Πολωνία πριν από 400 χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta