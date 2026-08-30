Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman»

Η NASA προχώρησε την Κυριακή στην εκτόξευση του νέου της εμβληματικού αστρονομικού παρατηρητηρίου, του διαστημικού τηλεσκοπίου «Nancy Grace Roman». Η αποστολή αυτή έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση ορισμένων από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, με την υπόσχεση να προσφέρει έναν «νέο άτλαντα του σύμπαντος». Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η επιτυχημένη εκτόξευση από τη Φλόριντα

Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman» εκτοξεύθηκε με επιτυχία την Κυριακή, στις 7:26 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 14:26 ώρα Ελλάδας. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA, το οποίο βρίσκεται στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τη μεταφορά του τηλεσκοπίου στο διάστημα χρησιμοποιήθηκε ένας πύραυλος Falcon Heavy της SpaceX. Παρά τις αρχικές ανησυχίες που είχαν εκφραστεί σχετικά με τις καιρικές συνθήκες λίγο πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος κατάφερε να απογειωθεί και να μεταφέρει το παρατηρητήριο στον προορισμό του χωρίς προβλήματα.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της επιστημονικής αποστολής

Το τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman» έχει σχεδιαστεί με σκοπό να διερευνήσει μια σειρά από κοσμικά αινίγματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Μεταξύ των βασικών του στόχων είναι η μελέτη της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης, δύο από τα πιο ανεξήγητα φαινόμενα του σύμπαντος.

Επιπλέον, το παρατηρητήριο θα δοκιμάσει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες, προσφέροντας νέα δεδομένα για την κατανόηση των βαρυτικών δυνάμεων στο σύμπαν. Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η αναζήτηση εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών που βρίσκονται πέρα από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος, διευρύνοντας τις γνώσεις μας για την ύπαρξη ζωής αλλού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και το ταξίδι στο διάστημα

Το έργο του διαστημικού τηλεσκοπίου «Nancy Grace Roman» αποτελεί μια επένδυση κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο το τηλεσκόπιο έχει ύψος που ξεπερνά τα 12 μέτρα, καθιστώντας το ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα.

Μετά την εκτόξευσή του, το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει προς μια συγκεκριμένη τροχιακή θέση, γνωστή ως Σημείο Λαγκράνζ 2 (L2). Αυτό το σημείο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Το ταξίδι προς το Σημείο Λαγκράνζ 2 αναμένεται να διαρκέσει περίπου 100 ημέρες.

Η Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, η «μητέρα του Hubble»

Το όνομα του νέου διαστημικού τηλεσκοπίου δόθηκε προς τιμήν της Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, μιας εξέχουσας προσωπικότητας στον χώρο της αστρονομίας. Η Ρόμαν υπήρξε η πρώτη επικεφαλής αστρονόμος της NASA, αφήνοντας το στίγμα της στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

Η Νάνσι Γκρέις Ρόμαν είναι ευρέως γνωστή ως «η μητέρα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble», αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη δημιουργία και λειτουργία ενός από τα πιο επιδραστικά τηλεσκόπια στην ιστορία της αστρονομίας. Η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά της και την προσφορά της στην επιστήμη.

Πρώτες εικόνες και διάρκεια της αποστολής

Μετά την άφιξή του στο Σημείο Λαγκράνζ 2, το παρατηρητήριο θα χρειαστεί τους επόμενους τρεις μήνες για να πραγματοποιήσει τους τελικούς ελέγχους και να ενεργοποιήσει τα όργανά του. Αυτή η περίοδος προετοιμασίας είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων.

Οι πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman» αναμένεται να αποκαλυφθούν στις αρχές του 2027. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει για μια περίοδο πέντε ετών, ωστόσο η NASA έχει αναφέρει ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμου για πέντε επιπλέον χρόνια λειτουργίας, επεκτείνοντας ενδεχομένως τη διάρκεια της εξερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki