Προειδοποίηση-σοκ από το Χάρβαρντ: 35 εκατομμύρια διαστρικά αντικείμενα «κυκλοφορούν» δίπλα στη Γη

Το ηλιακό μας σύστημα είναι πολύ πιο «πολυσύχναστο» από ό,τι φανταζόμασταν, σύμφωνα με τον διακεκριμένο αστροφυσικό του Χάρβαρντ, Άβι Λεμπ. Νέοι υπολογισμοί του επιστήμονα δείχνουν ότι περίπου 35 εκατομμύρια διαστρικά αντικείμενα, μεγέθους ενός μέτρου το καθένα, βρίσκονται εγκλωβισμένα εντός της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο, περιμένοντας να ανακαλυφθούν.

Ο Λεμπ, γνωστός για τις τολμηρές του θεωρίες σχετικά με το αντικείμενο Οουμουάμουα, βασίζει τα συμπεράσματά του στον εντοπισμό δύο διαστρικών μετεώρων (CNEOS-22 και CNEOS-25) που εισήλθαν στην ατμόσφαιρα της Γης το 2022 και το 2025. Οι ταχύτητές τους ήταν τόσο μεγάλες που απέδειξαν ότι δεν προέρχονταν από τη δική μας «γειτονιά», αλλά από μακρινά αστρικά συστήματα.

Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Η μελέτη αυτών των «διαστρικών απορριμμάτων», όπως τα αποκαλεί ο επιστήμονας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση του σύμπαντος:

Συχνότητα συγκρούσεων: Εκτιμάται ότι διαστρικοί μετεωρίτες προσκρούουν στη Γη περίπου μία φορά κάθε τρία χρόνια.



Εκτιμάται ότι διαστρικοί μετεωρίτες προσκρούουν στη Γη περίπου Τεράστια μάζα: Η συνολική μάζα αυτών των σωμάτων εντός της γήινης τροχιάς υπολογίζεται στους 220 δισεκατομμύρια τόνους.



Η συνολική μάζα αυτών των σωμάτων εντός της γήινης τροχιάς υπολογίζεται στους Κοσμικά «ταχυδρομεία»: Κάθε αντικείμενο μεταφέρει υλικό από άλλα άστρα, αποκαλύπτοντας πώς μετακινείται η ύλη στον Γαλαξία.

Αναζητώντας εξωγήινη τεχνολογία στον βυθό

Ο Λεμπ δεν περιορίζεται στις θεωρίες, καθώς σχεδιάζει ήδη ωκεάνιες αποστολές για την ανάκτηση υλικού από τα μετέωρα που έπεσαν στον Ειρηνικό και την Αρκτική. Στο παρελθόν, η ομάδα του εντόπισε στον πυθμένα του ωκεανού μεταλλικές σφαίρες με «ασυνήθιστη σύσταση», που ο ίδιος δεν αποκλείει να είναι τεχνητής προέλευσης.

«Μια συντονισμένη προσπάθεια θα μπορούσε να προειδοποιεί τη Γη για απειλές από φυσικές συγκρούσεις ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, από τεχνητά αντικείμενα», αναφέρει ο Λεμπ, τονίζοντας πως η πλανητική άμυνα πρέπει πλέον να κοιτάζει πέρα από τους αστεροειδείς του ηλιακού μας συστήματος. Είτε πρόκειται για απλούς βράχους είτε για απομεινάρια εξωγήινων πολιτισμών, οι διαστρικοί επισκέπτες είναι ήδη εδώ.

Διαβάστε ακόμα: Ο «χτύπος της καρδιάς» της Γης: Το μυστήριο των 26 δευτερολέπτων που διχάζει τους επιστήμονες