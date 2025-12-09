Επιστήμονας της NASA προτείνει νέα επιστημονική εξήγηση για το άστρο της Βηθλεέμ

Νέα διάσταση λαμβάνει η πολυσυζητημένη υπόθεση του άστρου της Βηθλεέμ, καθώς αστρονόμος της NASA παρουσιάζει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εκδοχή για το φαινόμενο που, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, οδήγησε τους τρεις μάγους στη γέννηση του Ιησού.

Ο πλανητικός επιστήμονας Μαρκ Μάτνεϊ υποστηρίζει ότι το άστρο ενδέχεται να ήταν λαμπρός κομήτης, ο οποίος καταγράφηκε από Κινέζους παρατηρητές το έτος 5 π.Χ. και παρέμεινε ορατός για περισσότερες από 70 ημέρες. Τα ευρήματά του δημοσιεύτηκαν στο Journal of the British Astronomical Association, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη «μυστηριώδη» αστρονομική προέλευση του χριστουγεννιάτικου συμβόλου.

Πώς προέκυψε η νέα θεωρία

Οι ιστορικές αναφορές τοποθετούν τη γέννηση του Ιησού μεταξύ 6 και 5 π.Χ., περίοδο που συμπίπτει με κινεζικές καταγραφές για έναν εξαιρετικά φωτεινό κομήτη. Ο Μάτνεϊ μελέτησε πιθανές τροχιές του ουράνιου σώματος, εντοπίζοντας μία εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο κομήτης θα μπορούσε να έχει γίνει ορατός ακόμη και μέρα, λόγω της έντασης της λάμψης του.

Μια από τις ανακατασκευές της πορείας του δείχνει ότι το αντικείμενο ήταν πιθανόν ορατό ένα πρωινό του Ιουνίου του 5 π.Χ. Έτσι, ταξιδιώτες που κινούνταν νότια προς τη Βηθλεέμ θα μπορούσαν να βλέπουν το φωτεινό σώμα «να προπορεύεται», ενώ αργότερα να φαίνεται ότι «στέκεται» πάνω από τον τελικό προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο.

Δηλώσεις του ερευνητή

Ο Μάτνεϊ σημειώνει ότι πρόκειται για «τον πρώτο αστρονομικό υποψήφιο που μπορεί να εξηγήσει την φαινομενική κίνηση του άστρου όπως την αναφέρει ο Ματθαίος». Εξηγεί επίσης ότι ένας τόσο κοντινός κομήτης θα ήταν «πανάλαμπρος» και πιθανώς ορατός στο φως της ημέρας, κάτι που θα δικαιολογούσε την ιδιαίτερη εντύπωση που προκάλεσε στην αρχαιότητα.

Ένας αιώνας αναζητήσεων

Η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του άστρου της Βηθλεέμ δεν είναι νέα. Έχουν καταγραφεί πάνω από 400 επιστημονικές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν σενάρια από υπερκαινοφανείς αστέρες μέχρι σπάνια αστρονομικά φαινόμενα. Άλλοι ερευνητές απορρίπτουν την ιστορικότητα του φαινομένου, χαρακτηρίζοντάς το συμβολικό ή μυθολογικό.

Η νέα ανάλυση, ωστόσο, έρχεται να τροφοδοτήσει ξανά τη συζήτηση, προσφέροντας μια ρεαλιστική επιστημονική εξήγηση σε ένα από τα πιο γνωστά και διαχρονικά χριστουγεννιάτικα σύμβολα.