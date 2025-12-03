Ανεξήγητη δραστηριότητα από τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS – Τι αποκαλύπτουν οι νέες παρατηρήσεις

Ένα από τα πιο αινιγματικά ουράνια σώματα που έχουν περάσει ποτέ από το ηλιακό μας σύστημα συνεχίζει να προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον. Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS, μόλις το τρίτο αντικείμενο εξωηλιακής προέλευσης που έχει εντοπιστεί, εμφανίζει συμπεριφορά που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά σε αντίστοιχους «επισκέπτες».

Νέα δεδομένα από ευρωπαϊκά παρατηρητήρια φέρνουν στο φως πιθανή κρυοηφαιστειακή δραστηριότητα στην επιφάνειά του — εκρήξεις παγωμένων υλικών που ενεργοποιήθηκαν όσο ο κομήτης πλησίαζε τον Ήλιο. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης καταγράφηκαν σε απόσταση περίπου 378 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από το άστρο μας και δείχνουν έντονους πίδακες σκόνης και αερίων.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η συμπεριφορά αυτή παραπέμπει σε αντικείμενα της ζώνης πέραν του Ποσειδώνα, όπως νάνους πλανήτες και παγωμένα σώματα που διαθέτουν εσωτερική θερμότητα. Το εύρημα εντυπωσιάζει, καθώς ο 3I/ATLAS δεν σχηματίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά σε κάποιο άγνωστο αστρικό περιβάλλον.

Χημική «υπογραφή» παρόμοια με αρχέγονα υλικά της Γης

Οι επιστήμονες συνέκριναν φασματοσκοπικά τα δεδομένα του κομήτη με δείγματα ανθρακικών χονδριτών — αρχέγονων μετεωριτών που διατηρούν υλικό από τις πρώτες ημέρες του ηλιακού μας συστήματος. Το αποτέλεσμα έδειξε αξιοσημείωτες ομοιότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο 3I/ATLAS ίσως φέρει πληροφορίες για χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές του γαλαξία.

Αν οι εκτιμήσεις επαληθευθούν, ο κομήτης πιθανόν να είναι δισεκατομμυρίων ετών, ίσως και παλαιότερος από τον ίδιο τον Ήλιο. Η διαστρική του «περιπλάνηση» σημαίνει επίσης ότι έχει εκτεθεί σε ισχυρή κοσμική ακτινοβολία, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή χρονολόγηση και ανάλυση της προέλευσής του.

Γρήγορος και… ανεξάρτητος από τον Ήλιο

Με ταχύτητα που ξεπερνά τα 221.000 χιλιόμετρα την ώρα, ο 3I/ATLAS κινείται χωρίς να δεσμεύεται από τη βαρύτητα του Ήλιου — ένδειξη της εξωηλιακής του προέλευσης. Η διάμετρός του υπολογίζεται μεταξύ 0,4 και 5,6 χιλιομέτρων, με ισχυρό ενδεχόμενο να είναι πλούσιος σε μέταλλα, όπως σίδηρο και νικέλιο.

Οι ερευνητές σπεύδουν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για να συγκεντρώσουν δεδομένα, καθώς ο κομήτης αναμένεται να εξέλθει οριστικά από το ηλιακό σύστημα μέσα στο επόμενο έτος. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τέτοια διαστρικά σώματα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, καθώς η απρόβλεπτη πορεία και η υψηλή ταχύτητά τους τα καθιστούν δυνητικό κίνδυνο για τη Γη.

Ένα «μήνυμα» από μακρινά άστρα

Παρότι στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί θεωρίες για δήθεν εξωγήινη προέλευση ή τεχνητή κατασκευή, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: όλες οι διαθέσιμες ενδείξεις συνηγορούν ότι ο 3I/ATLAS είναι ένα φυσικό σώμα, προϊόν κοσμικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε άλλους αστρικούς σχηματισμούς.

Παρόλα αυτά, η μοναδικότητά του και η χημική του σύνθεση προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία: να μελετηθεί υλικό που προέρχεται από μια εντελώς διαφορετική «γειτονιά» του γαλαξία, πριν χαθεί ξανά στο διαστρικό σκοτάδι.

Διαβάστε ακόμα: Όταν η ανθρωπότητα μίλησε πρώτη φορά στο σύμπαν: Η αληθινή ιστορία πίσω από το μήνυμα του Arecibo