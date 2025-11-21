Αυτός είναι ο 22χρονος Κρητικός που πήρε 1 εκατ. ευρώ για να σώσει τη Γη

Ένας 22χρονος από το Αρκαλοχώρι Κρήτης πρωταγωνιστεί διεθνώς: ο Λεωνίδας Ασκιανάκης, ιδρυτής του Project-S, αναπτύσσει την πρώτη ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή τεχνολογία εντοπισμού και απομάκρυνσης διαστημικών σκουπιδιών – του μεγαλύτερου κινδύνου για δορυφόρους και αποστολές στο διάστημα.

Και ήδη πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδότηση από τη Βαυαρία, χωρίς να δώσει ούτε μία μετοχή.



Το παιδί από το Αρκαλοχώρι που «μετρούσε τ’ άστρα»

Από μικρός παρατηρούσε τον ουρανό, χωρίς να ξέρει ότι εκεί πάνω κινούνται πάνω από 1,2 εκατ. θραύσματα διαστημικών σκουπιδιών που παραμένουν σε τροχιά για αιώνες.

Αργότερα, στο ΑΠΘ, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε η εξειδίκευση που έψαχνε — γι’ αυτό και έφυγε για το κορυφαίο πανεπιστήμιο TUM στο Μόναχο. Εκεί αποφοίτησε με 430 ECTS, ουσιαστικά δύο πτυχία σε ένα.



Η ιδέα που γεννήθηκε σε μία μέρα στο πατρικό του

Το Πάσχα του 2022, μέσα σε ένα 24ωρο, συνέλαβε το project:

Ένας δορυφόρος με υπερευαίσθητο ραντάρ και αλγόριθμο που εντοπίζει αντικείμενα 1–10 εκατοστών — τα “αόρατα” σκουπίδια που προκαλούν τις περισσότερες ζημιές.

Το όραμα εξελίχθηκε: μικροί δορυφόροι-«σκούπες» με ρομποτικούς βραχίονες θα συλλέγουν επικίνδυνα θραύσματα.



Το timing που απογείωσε το Project-S

Στο Berlin Air Show μίλησε με την Airbus και κατάλαβε πόσο επείγον είναι το πρόβλημα. Λίγο μετά, η ΕΕ ανακοίνωσε νέο νόμο:

κάθε εταιρεία πρέπει να απομακρύνει τα δικά της διαστημικά σκουπίδια.

Την ίδια στιγμή, η Βαυαρία —που από το 2018 έχει ρίξει πάνω από 245 εκατ. ευρώ στη διαστημική τεχνολογία— αποφάσισε να στηρίξει το project του.



1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς αντάλλαγμα

Η κυβέρνηση της Βαυαρίας του έδωσε 1 εκατ. ευρώ για την πρώτη αποστολή του Project-S το 2026.

Ο ίδιος σήμερα βρίσκεται στη Silicon Valley, αλλά δεν σκοπεύει να φύγει από την Ευρώπη:

«Στη Βαυαρία έχω τις ιδανικές συνθήκες. Γιατί να μεταφέρω την εταιρεία στις ΗΠΑ;»

Την ίδια ώρα, η Γερμανία επενδύει 35 δισ. ευρώ σε διαστημικές τεχνολογίες, δημιουργώντας το πιο φιλόξενο περιβάλλον για startups στον κλάδο.



Ο 22χρονος που αλλάζει το μέλλον της ευρωπαϊκής διαστημικής ασφάλειας

Ο Λεωνίδας Ασκιανάκης, το παιδί που κάποτε μετρούσε τ’ άστρα στην Κρήτη, εξελίσσεται σε έναν από τους ανθρώπους που μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή τροχιά του πλανήτη μας.

Το Project-S δεν προστατεύει μόνο το διάστημα — προστατεύει το μέλλον.

