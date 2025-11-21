Η «πυραμίδα» της Ανταρκτικής που αναζωπύρωσε τις θεωρίες συνωμοσίας – Τι λένε οι επιστήμονες

Νέες συζητήσεις και σενάρια συνωμοσίας έχουν προκαλέσει εικόνες από την Ανταρκτική, οι οποίες δείχνουν μια κορυφή με σχήμα πυραμίδας να προεξέχει ανάμεσα στους πάγους. Παρότι το θέμα ανακυκλώνεται συχνά στα κοινωνικά δίκτυα, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν για ακόμη μία φορά ότι δεν πρόκειται για αρχαία κατασκευή ή μυστηριώδες εύρημα, αλλά για ένα απολύτως φυσικό γεωλογικό σχηματισμό.

Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στις Οροσειρές Έλσγουορθ, τις υψηλότερες της Ανταρκτικής, που εκτείνονται σε μήκος άνω των 400 χιλιομέτρων. Η κορυφή είχε εντοπιστεί ήδη από τη Βρετανική Ανταρκτική Αποστολή του 1910–1913 και είχε καταγραφεί ως «Η Πυραμίδα», ονομασία που οι ερευνητές τότε χρησιμοποίησαν για να μην αποκαλύψουν άμεσα τη φύση της ανακάλυψης.

Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όταν χρήστες του Google Earth εντόπισαν μια δεύτερη «πυραμιδοειδή» δομή στις συντεταγμένες 79°58’39.25''S – 81°57’32.21''W, προκαλώντας νέο κύμα αναζητήσεων και εικασιών.

Η επιστημονική εξήγηση

Μιλώντας στο IFL Science, ο γεωλόγος του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών, Δρ. Μιτς Ντάρσι, εξήγησε ότι οι κορυφές αυτές είναι nunatak, δηλαδή βραχώδεις σχηματισμοί που προεξέχουν από παγετώνες ή παγοκαλύμματα.

«Οι κορυφές αποτελούνται σαφώς από βράχο και είναι τυχαίο ότι μια συγκεκριμένη δείχνει σαν πυραμίδα. Δεν είναι ιδιαίτερη σύμπτωση, ούτε κάτι που απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση», ανέφερε. Ο γεωλόγος υπογράμμισε ότι πρόκειται για φυσική μορφή που δημιουργείται από τη διάβρωση και τη γεωλογική ιστορία της οροσειράς.

Οι θεωρίες συνωμοσίας που επιμένουν

Παρά τις επιστημονικές εξηγήσεις, η Ανταρκτική παραμένει αγαπημένο θέμα των θεωρητικών συνωμοσίας. Προηγουμένως, η περιοχή είχε γίνει viral και για τους «αιμορραγούντες καταρράκτες», ένα φαινόμενο που συνδέθηκε από ορισμένους με «ενέργειες εξωγήινων», παρότι η προέλευση του χρώματος εξηγείται πλήρως από οξείδια σιδήρου.

Ένα πρόσωπο που έχει τροφοδοτήσει τη συζήτηση είναι ο θεωρητικός Έρικ Χέκερ. Ο Χέκερ είχε υποστηρίξει ότι ο σταθμός Αμουντσεν–Σκοτ στον Νότιο Πόλο λειτουργεί ως «πύλη εναέριας κυκλοφορίας εξωγήινων» και ότι το 2010 εργάστηκε εκεί μέσω της Raytheon, αφήνοντας υπονοούμενα για κρυφές τεχνολογίες.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, διαψεύδουν σταθερά όλες αυτές τις αναφορές, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να ενισχύουν θεωρίες για εξωγήινη δραστηριότητα ή χαμένες πολιτείες.

Το συμπέρασμα

Παρά την έντονη παρουσία του στη διαδικτυακή φαντασία, το «πυραμιδοειδές» εύρημα δεν κρύβει κανένα μυστήριο. Πρόκειται απλώς για ένα από τα πολλά βουνά που αναδύονται μέσα από τον παγετώνα της Ανταρκτικής, με τη γεωλογική τους μορφή να αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της διάβρωσης και της μορφολογίας της περιοχής.

