Έντονες αντιδράσεις για τον διαστρικό επισκέπτη 3I/ATLAS – Αμφισβήτηση και θεωρίες συνωμοσίας

Αναβρασμός έχει προκληθεί διεθνώς μετά τη νέα παρουσίαση της NASA για το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, με χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να κατηγορούν τη διαστημική υπηρεσία για «ελλιπή ενημέρωση» και «απόκρυψη στοιχείων». Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νεότερες εικόνες του αντικειμένου, όμως η θολότητα και η χαμηλή ευκρίνειά τους προκάλεσαν απογοήτευση και έδωσαν αφορμή για αμφισβήτηση.

Οι εικόνες προήλθαν από την κάμερα HiRISE του Mars Reconnaissance Orbiter, η οποία είχε τη δυνατότητα να το παρατηρήσει από απόσταση 19 εκατομμυρίων μιλίων. Παρ’ όλα αυτά, η φωτογραφία που παρουσιάστηκε ήταν ασπρόμαυρη και ασαφής, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «η πιο καθαρή φωτογραφία δεν έδειχνε καν το αντικείμενο, αλλά τα χημικά στοιχεία που απελευθερώνει».

Η NASA επέμεινε ότι το 3I/ATLAS είναι κομήτης, με τον αναπληρωτή διοικητή Άμιτ Κσατρίγια να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το 3I/ATLAS είναι κομήτης». Η Νίκι Φοξ, αναπληρώτρια διοικήτρια της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών, τόνισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί «τεχνοϋπογραφές» ή ενδείξεις εξωγήινης προέλευσης. «Θα φαίνεται διαφορετικό επειδή δεν προέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα», σημείωσε.

Αμφισβήτηση από επιστημονικούς κύκλους

Πιο επιφυλακτικός εμφανίζεται ο Άβι Λεμπ, καθηγητής του Χάρβαρντ και επικεφαλής του Galileo Project. Ο Λεμπ υποστηρίζει ότι το αντικείμενο παρουσιάζει τουλάχιστον 11 ανεξήγητες ανωμαλίες, όπως:

ουρά που φαίνεται να κατευθύνεται προς λάθος πλευρά

αλλαγή χρώματος σε μπλε όταν πλησίασε τον Ήλιο

αλλαγές πορείας που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εξηγούνται πλήρως από τη βαρύτητα

Ο ίδιος θεωρεί ότι η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει υπερβολικά συντηρητικά τέτοια φαινόμενα, φοβούμενη την κριτική.

«Φάρσα» ή κανονικός κομήτης;

Η ανακοίνωση της NASA προκάλεσε κύμα αμφισβήτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες μίλησαν για «στημένη παρουσίαση», ενώ άλλοι ζήτησαν τη δημοσίευση των ανεπεξέργαστων εικόνων. «Φαίνεται ότι προσπαθούν πολύ σκληρά να μας πείσουν ότι είναι απλώς ένας βράχος», σχολίασε χρήστης στο X.

Παρά τις αντιδράσεις, η πλειονότητα των επιστημόνων συμφωνεί με την εκτίμηση της NASA ότι το 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης με ασυνήθιστη χημική σύσταση, ο οποίος προέρχεται από άλλο αστρικό σύστημα. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από την προέλευσή του και τα σπάνια χαρακτηριστικά του συνεχίζει να τροφοδοτεί σενάρια και διαφωνίες.

