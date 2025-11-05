Τεχνητή μήτρα: Το «τεχνολογικό θαύμα» που μπορεί να κρατήσει ζωντανό ένα μωρό – Ελπίδα ή δυστοπία;

Η συσκευή που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ υπόσχεται να σώσει πρόωρα βρέφη, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τα ηθικά όρια της επιστήμης.

Μια τεχνητή μήτρα που «μιμείται» τη φύση

Μια ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να πλησιάζει στην τελειοποίηση μιας τεχνητής μήτρας που μπορεί να διατηρήσει ζωντανό ένα πρόωρο μωρό για εβδομάδες.

Η τεχνολογία, που θυμίζει σκηνές από το Matrix, εγείρει ενθουσιασμό αλλά και ανησυχίες σχετικά με το μέλλον της αναπαραγωγής και τα όρια της βιοηθικής.

Η συσκευή αναπτύχθηκε αρχικά το 2017 από το Children’s Hospital of Philadelphia, όταν κατάφερε να κρατήσει έμβρυα προβάτων ζωντανά για 28 ημέρες. Το επίτευγμα απέδειξε ότι μια τεχνητή μήτρα μπορεί να υποστηρίξει την κυκλοφορία του αίματος και την ανάπτυξη οργάνων εκτός σώματος.



Πώς λειτουργεί η συσκευή

Το νεογνό τοποθετείται σε σάκο σιλικόνης γεμάτο με συνθετικό αμνιακό υγρό, το οποίο ανακυκλώνεται συνεχώς και διατηρείται στους 37,6°C — λίγο πάνω από τη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος.

Το περιβάλλον είναι σκοτεινό και ευλύγιστο, ώστε το μωρό να κινείται φυσικά, όπως μέσα στη μήτρα.

Η εταιρεία AquaWomb, που συνεργάζεται με το νοσοκομείο, περιγράφει τη συσκευή ως ένα «σύστημα υποστήριξης ζωής παρόμοιο με τη μήτρα».

Στόχος, σύμφωνα με την επικεφαλής της εταιρείας, Myrthe van der Ven, είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί μόνο για πρόωρα νεογνά που δεν μπορούν να επιβιώσουν με τις σημερινές μεθόδους εντατικής φροντίδας.



ι τεχνικές προκλήσεις

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, όπως εξήγησε η van der Ven, είναι η χορήγηση οξυγόνου.

«Δεν είναι απλώς θέμα να δώσεις οξυγόνο, αλλά πώς θα το κάνεις. Ένα τελειόμηνο μωρό αναπνέει αμέσως. Ένα πρόωρο, αν δεχθεί απότομα οξυγόνο, μπορεί να υποστεί βλάβες ή και να πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Οι ηθικές ανησυχίες

Παρά τις υποσχέσεις για ιατρική επανάσταση, το θέμα προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Ειδικοί θέτουν ερωτήματα όπως:

«Τι θα γίνει αν η τεχνολογία χρησιμοποιηθεί πέρα από τις πρόωρες γεννήσεις;»

«Πώς θα επηρεάσει τον ρόλο των γονιών και τη σχέση τους με το παιδί;»

Η έλλειψη φυσικής επαφής μεταξύ γονιού και μωρού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ψυχολογικούς προβληματισμούς.

Οι υποστηρικτές, ωστόσο, απαντούν πως αν η τεχνητή μήτρα μπορεί να σώσει βρέφη χωρίς ελπίδα επιβίωσης, τότε αξίζει να δοκιμαστεί.



Τι ακολουθεί

Η FDA (Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων) έχει ήδη συγκαλέσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει το ενδεχόμενο έναρξης κλινικών δοκιμών σε ανθρώπινα νεογνά.

Αν εγκριθεί, οι δοκιμές θα ξεκινήσουν αρχικά σε περιπτώσεις ακραίας προωρότητας, όπου οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μηδαμινές.



Το μεγάλο ερώτημα

Η τεχνητή μήτρα βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τη βιοηθική.

Είναι άραγε το επόμενο μεγάλο βήμα της ιατρικής για τη διάσωση ζωών ή ένα βήμα πιο κοντά σε έναν δυστοπικό κόσμο όπου η αναπαραγωγή απομακρύνεται από τη φύση;

Διαβάστε ακόμα: Ανεξήγητη δραστηριότητα από τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS – Τι αποκαλύπτουν οι νέες παρατηρήσεις