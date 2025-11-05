Ο διαστρικός «επισκέπτης» 3I/ATLAS ενισχύει τη θεωρία του Αϊνστάιν και τα μυστήρια για την προέλευσή του

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS συνεχίζει να εκπλήσσει τους επιστήμονες, καθώς πρόσφατες παρατηρήσεις του επιβεβαίωσαν την πρόβλεψη του Άλμπερτ Αϊνστάιν για τη γενική σχετικότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν ερωτήματα για την προέλευσή του.

Επιβεβαίωση της γενικής σχετικότητας

Καθώς το 3I/ATLAS πλησίαζε τον Ήλιο, το φως του λύγισε από τη βαρυτική του επίδραση – το φαινόμενο του βαρυτικού φακού που είχε περιγράψει ο Αϊνστάιν το 1915. Ωστόσο, η παρατηρούμενη μετατόπιση της θέσης του ήταν πολλαπλάσια της αναμενόμενης, γεγονός που δηλώνει ότι επηρεάστηκε από άγνωστες δυνάμεις ή μηχανισμούς.

Ασυνήθιστη επιτάχυνση και χρώμα

Το αντικείμενο εμφάνισε «μη βαρυτική επιτάχυνση», δηλαδή κίνηση που δεν εξηγείται από τη βαρύτητα, και άλλαξε ξαφνικά χρώμα κοντά στο περιήλιό του — έγινε γαλάζιο, αντί για κόκκινο όπως συμβαίνει συνήθως με τους κομήτες.

Ο φυσικός Άβι Λεμπ από το Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του δεν ταιριάζει με φυσικό κομήτη και θα απαιτούσε εκτόξευση δισεκατομμυρίων τόνων αερίων, κάτι που δεν παρατηρήθηκε.

Υπόνοιες τεχνητής προέλευσης

Ο Λεμπ θεωρεί πως, εφόσον δεν εντοπιστεί νέφος σκόνης ή αερίων, το 3I/ATLAS θα μπορούσε να αποτελεί τεχνητό διαστημόπλοιο. Η «αντίθετη ουρά» του (στραμμένη προς τον Ήλιο), η επίπεδη τροχιά του — ίδια με της Γης και των γειτονικών πλανητών — και η υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο ενισχύουν την υπόθεση αυτή.

Ένα σπάνιο φαινόμενο

Με μάζα περίπου 33 δισεκατομμύρια τόνους και ταχύτητα 151.800 μιλίων/ώρα, είναι ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από το ’Οουμουαμούα (2017) και πολύ διαφορετικό από κάθε γνωστό κομήτη.

Επιπλέον, προέρχεται από την ίδια κατεύθυνση με το περίφημο ραδιοσήμα “Wow!” του 1977 — ένα από τα πιο μυστηριώδη αστρονομικά φαινόμενα της εποχής.



Οι επιστήμονες συνεχίζουν τις παρατηρήσεις ενόψει της κοντινότερης προσέγγισης του 3I/ATLAS στη Γη στις 19 Δεκεμβρίου, αναζητώντας ενδείξεις για το αν πρόκειται για φυσικό σώμα ή για τον πρώτο τεχνητό διαστρικό επισκέπτη της ανθρωπότητας.

Διαβάστε ακόμα: Όταν η ανθρωπότητα μίλησε πρώτη φορά στο σύμπαν: Η αληθινή ιστορία πίσω από το μήνυμα του Arecibo