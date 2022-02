Όσκαρ 2022: Η Εξουσία του Σκύλου ηγείται της οσκαρικής κούρσας με 12 υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις φετινές υποψηφιότητες για την 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, με την ,Εξουσία του Σκύλου (The Power of the Dog) της Τζέιν Κάμπιον να ηγείται της οσκαρικής κούρσας με 12 υποψηφιότητες.

Η ταινία της Κάμπιον βρίσκεται υποψήφια σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες, μάλιστα η ίδια η Κάμπιον προτάθηκε όχι μόνο στην κατηγορία Σκηνοθεσίας αλλά και σε αυτή του Διασκευασμένου Σεναρίου. Για τις ερμηνείες τους στην ταινία, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς είναι υποψήφιος στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου, η Κίρστεν Ντανστ διεκδικεί το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, ενώ η ταινία έχει διπλή παρουσία στην κατηγορία του Β' Ανδρικού Ρόλου με τις υποψηφιότητες των Κόντι Σμιτ-ΜακΦι και Τζέσι Πλίμονς.

Την «Εξουσία του Σκύλου» ακολουθεί το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ με 10 υποψηφιότητες, το οποίο διεκδικεί μεταξύ άλλων το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ έχει έντονη παρουσία στις τεχνικές κατηγορίες.

Επτά υποψηφιότητες συγκεντρώνουν το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «Belfast» του Κένεθ Μπράνα, ο οποίος βρίσκεται να διεκδικεί ξανά το Όσκαρ Σκηνοθεσίας 32 χρόνια μετά το ντεμπούτο του με τον «Ερρικό Ε'» (1989). Για την ερμηνεία της στο «Belfast» η Τζούντι Ντεντς διεκδικεί το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σημειώνοντας την έβδομη υποψηφιότητα για Όσκαρ στην καριέρα της. Ακολουθεί το «Κing Richard» με έξι υποψηφιότητες, με τον πρωταγωνιστή του Γουίλ Σμιθ να βρίσκεται ξανά υποψήφιος στην κατηγορία του Α' Ανδρικού Ρόλου, δεκαπέντε χρόνια μετά από το «Κυνήγι της Ευτυχίας».

Μαζί με τους Γουίλ Σμιθ και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power of the Dog), την πεντάδα των υποψηφίων στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου συμπληρώνουν οι Χαβιέ Μπαρδέμ (Being the Ricardos), 'Αντριου Γκάρφιλντ (Tick, Tick ... Boom!), και Ντένζελ Ουάσιγκτον (The Tragedy of Macbeth).

Στην κατηγορία του Α' Γυναικείου, το βραβείο Όσκαρ διεκδικούν η Νικόλ Κίντμαν για τον ρόλο της Λουσίλ Μπολ στο «Being the Ricardos» του 'Ααρον Σόρκιν, η Κρίστεν Στιούαρτ ως λαίδη Νταϊάνα στο «Spencer» του Πάμπλο Λαραΐν, η Πενέλοπε Κρουζ για το «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Ολίβια Κόλμαν για τη «Χαμένη Κόρη» της Μάγκι Τζίλενχαλ και η Τζέσικα Τσάστεϊν για το «The Eyes of Tammy Faye» του Μάικλ Σοουγουόλτερ. Εκτός πεντάδας έμεινε η Lady Gaga για την ερμηνεία της στην ταινία «House of Gucci».

Στην κατηγορία του Β' Ανδρικού Ρόλου, ο Τρόι Κότσουρ έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος κωφός άνδρας ηθοποιός που είναι υποψήφιος στα Όσκαρ. Ο Κότσουρ είναι υποψήφιος για τον ερμηνεία του στο οικογενειακό δράμα της Apple, «CODA». Ενώ ακόμη μία πρωτιά σημείωσε η δανέζικη ταινία animation «Flee», καθώς γίνεται η πρώτη που βρίσκεται υποψήφια ταυτόχρονα για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ, Animation και Διεθνούς Ταινίας.

Τις υποψηφιότητες σε 23 κατηγορίες παρουσίασαν σε ζωντανή σύνδεση από το Λος 'Αντζελες η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Τρέισι Έλις Ρος και ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και τραγουδιστής Λέσλι Τζόρνταν. Το φετινό σύνθημα των Όσκαρ είναι «Movie Lovers Unite».

Η 94η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ και θα μεταδοθεί live από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά μετά το 2018, η τελετή θα έχει οικοδεσπότη.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία: Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα (Belfast), Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive My Car), Πολ Τόμας 'Αντερσον (Licorice Pizza), Τζέιν Κάμπιον (The Power of the Dog), Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story)

Μοντάζ: Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog, Tick Tick Boom

Α' Ανδρικός Ρόλος: Χαβιέ Μπαρδέμ (Being the Ricardos), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power of the Dog), 'Αντριου Γκάρφιλντ (Tick, Tick ... Boom!), Γουίλ Σμιθ (King Richard), Ντένζελ Ουάσιγκτον (The Tragedy of Macbeth)

Α' Γυναικείος Ρόλος: Τζέσικα Τσάστεϊν (The Eyes of Tammy Faye), Ολίβια Κόλμαν (The Lost Daughter), Πενέλοπε Κρουζ (Parallel Mothers), Νικόλ Κίντμαν (Being the Ricardos), Κρίστεν Στιούαρτ (Spencer)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Κιαράν Χιντς (Belfast), Τρόι Κότσουρ (CODA), Τζέσι Πλίμονς (The Power of the Dog), Τζ. Κ. Σίμονς (Being the Ricardos), Κόντι Σμιτ-Μακφί (The Power of the Dog)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ (The Lost Daughter), Αριάνα Ντεμπόουζ (West Side Story), Κίρστεν Ντανστ (The Power of the Dog), Ονζανιού Έλις (King Richard), Τζούντι Ντεντς (Belfast)

Πρωτότυπο Σενάριο: Belfast- Kenneth Branagh, Don't Look Up - 'Ανταμ ΜακΚέι, Ντέιβιντ Σιρότα, King Richard - Ζακ Μπέιλιν, Licorice Pizza - Πολ Τόμας 'Αντερσον, The Worst Person in the World - Ιωακίμ Τρίερ και Έσκιλ Βογκτ

Διασκευασμένο Σενάριο: CODA - Σιάν Χέντερ, Drive My Car - , Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τακαμάσα Οε, Dune - Τζον Σπετς, Ντενί Βιλνέβ, Έρικ Ροθ, The Lost Daughter - Μάγκι Τζίλενχαλ, The Power of the Dog - Τζέιν Κάμπιον

Διεθνής Ταινία: Drive My Car (Ιαπωνία), Flee (Δανία) The Hand of God (Ιταλία), The Worst Person in the World (Νορβηγία), Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul, Riding with Fire

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir, When We Were Bullies

Κινούμενα Σχέδια: Encanto, Flee, Luca, The Michells Versus the Machine, Raya and the Last Dragon

Μουσική: Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers, The Power of the Dog

Καλύτερο Τραγούδι: Be Alive (King Richard), Dos Oruguitas (Encanto), Down to Joy (Belfast), No Time to Die (No Time to Die), Somehow You Do (Four Good Days)

Φωτογραφία: Dune, Nightmare Alley, The Power of Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side Story

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, West Side Story

Κοστούμια: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story

Μακιγιάζ/Μαλλιά: Coming 2 America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye, House of Gucci

Σκηνικά: Dune, The Tragedy of Macbeth, West Side Story, Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών, The Power of the Dog

Ήχος: Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog, West Side Story

Οπτικά Εφέ: Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home

Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους: Affairs of the Art, Bestia, Boxballet, Robin Robin, The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: Ala Kachuu-Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind, Please Hold

ΑΠΕ ΜΠΕ