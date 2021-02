Ο παράξενος λόγος που δημιουργήθηκαν τα Όσκαρ

Τα Όσκαρ είναι το πιο σημαντικό βραβείο του κινηματογράφου από το 1929 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για την πιο λαμπερή τελετή που τιμά ανθρώπους του σινεμά. Η ιστορία σύλληψης της ιδέας των συγκεκριμένων βραβείων ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησε από έναν εκ διαμέτρου διαφορετικό λόγο.

Το 1920, ο σκηνοθέτης της MGM Louis B. Mayer, αισθανόταν ενοχλημένος με την δημιουργία συνδικάτων από αρκετούς ανθρώπους που συμμετείχαν σε ταινίες του Hollywood. Τα συνδικάτα αυτά δημιουργήθηκαν ώστε να επιτευχθούν καλύτερες και πιο κερδοφόρες αμοιβές εργασίας, κάτι που όμως τις έκανε απαγορευτικές για τα κινηματογραφικά στούντιο.

Επίσης, υπολόγιζε πως οι σκηνογράφοι του MGM θα διαμόρφωναν το σπίτι του στην παραλία της Σάντα Μόνικα, αλλά λόγω των συμβάσεων που μόλις είχαν υπογράψει, η αμοιβή τους θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που πίστευε. Έτσι, μαζ’ί με μερικούς φίλους, αποφάσισε να ιδρύσει την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).

Σκοπός τους βέβαια ήταν να αποτρέψουν την προσπάθεια συνδικαλισμού που εισχωρούσε στο Hollywood. Ο Mayer συναντήθηκε με 36 ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, τεχνικούς και παραγωγούς, κλείνοντάς τους ραντεβού σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Τους έδωσε να καταλάβουν πως αν εγγράφονταν στην ακαδημία, θα είχαν ιδιαίτερα προνόμια. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να χάσουν την ευκαιρία και υπέγραψαν την αίτηση μέλους.

Η πρώτη τελετή απονομής των Όσκαρ έγινε ήσυχα, μακριά από τα βλέμματα του τύπου, το 1929 στο ξενοδοχείο Roosevelt. Εκεί βρέθηκαν 250 άνθρωποι του Hollywood, με τον πρόεδρο της ένωσης να βγάζει έναν σύντομο λόγο και αργότερα να μοιράζει τα χρυσά αγαλματίδια.

Όπως φαίνεται, τα βραβεία Όσκαρ δημιουργήθηκαν από έναν ενοχλημένο επικεφαλής των στούντιο, για να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στους υπαλλήλους του και να περιορίσει τον ρόλο των συνδικάτων στο Hollywood. Μάλιστα, στο «Lion of Hollywood: The Life and Legend of Louis B. Mayer», ο Scott Eyman αναφέρεται σε έναν μάλλον αυθόρμητο Mayer στα Όσκαρ: «Ανακάλυψα ότι ο καλύτερος τρόπος για να χειριστώ τους κινηματογραφιστές ήταν να απονείμω μετάλλια σε όλους τους. Αν τους έδινα κύπελλα και βραβεία θα έκαναν τα πάντα για να παράγουν αυτό που ήθελα. Γι ‘αυτό δημιουργήθηκε το Academy Award».

