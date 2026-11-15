Γιάμαλη: «Δουλειά μου δεν είναι να με συμπαθήσει ούτε η Κωνσταντοπούλου ούτε ο Γεωργιάδης»

Την απάντησή της έδωσε η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον αέρα της εκπομπής της «Εξελίξεις Τώρα», το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026. Η τοποθέτηση της κ. Γιάμαλη αφορούσε την κόντρα της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τις κατηγορίες που δέχτηκε η ίδια για τον τρόπο κάλυψης του θέματος.

Η εμφάνιση της κ. Κωνσταντοπούλου και οι αντιδράσεις

Η Αναστασία Γιάμαλη περιέγραψε ότι στην εκπομπή του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026, βρέθηκε καλεσμένη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέρριψε συνολικά ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί.

Το εν λόγω περιστατικό αφορούσε την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η επιθεωρήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από λεκτική αντιπαράθεση.

Οι κατηγορίες κατά της δημοσιογράφου και η απάντησή της

Η δημοσιογράφος σχολίασε τις κατηγορίες που δέχτηκε, δηλώνοντας: «Για να είμαστε συνεννοημένοι. Στη δημοσιογραφική μου διαδρομή έχω κατηγορηθεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι ελέγχο και επιτίθεμαι στην κυβέρνηση για τα κακώς κείμενα, γιατί είμαι αριστερή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις πρόσφατες κατηγορίες: «Εχθές κατηγορήθηκα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι στην πραγματικότητα παίζω το παιχνίδι του Άδωνι Γεωργιάδη, γιατί η καταγγελία της εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας είναι ψευδής, κι εγώ “κίτρινη” γιατί προέβαλα τη δική της μαρτυρία».

Αμφισβήτηση της αυθεντικότητας και διαθέσιμα στοιχεία

Η κ. Γιάμαλη επεσήμανε ότι αμφισβητήθηκε ακόμα και η αυθεντικότητα της τηλεφωνικής καταγραφής του περιστατικού. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως τα στοιχεία της επιθεωρήτριας και η κλήση, χωρίς την αλλοίωση της φωνής, είναι στη διάθεση της εκπομπής.

Η δημοσιογράφος τόνισε επίσης ότι η κ. Κωνσταντοπούλου είχε στη διάθεσή της 22 λεπτά, ως προσκεκλημένη στην εκπομπή, για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αντ’ αυτού, επέλεξε να προβεί σε προσωπικές επιθέσεις.

Ο ρόλος της δημοσιογραφίας και η ανεξαρτησία

Στο δια ταύτα της τοποθέτησής της, η Αναστασία Γιάμαλη υπογράμμισε τη φύση της δημοσιογραφικής της δουλειάς: «Δουλειά μου δεν είναι να με συμπαθεί ούτε η κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Γεωργιάδης, ούτε κανένας άλλος πολιτικός».

Πρόσθεσε με έμφαση: «Δεν ζητώ την άδειά τους για το πώς θα καλύψω, η ομάδα μου κι εγώ ένα θέμα, το τί θα ρωτήσω ή το τί θα ερευνήσουμε, δημοσιογραφικά, ως ομάδα και δεν λογοδοτώ σε αυτούς».

Το δικαίωμα στη διαφωνία και τα όρια

Όπως δήλωσε η κ. Γιάμαλη, «κάθε πολιτικός, έχει δικαίωμα να διαφωνεί και να αντικρούει, όχι όμως να εκφοβίζει και να το γυρνάει στο προσωπικό».

Καταλήγοντας, επανέλαβε τη βασική αρχή της δημοσιογραφικής δεοντολογίας: «Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με την εξουσία και τον εκάστοτε πολιτικό. Είμαστε εδώ για να ρωτάμε, να ερευνούμε και να ελέγχουμε είτε αυτό αρέσει είτε όχι και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Με πληροφορίες από: Newsit