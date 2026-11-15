Πτώση τηλεθέασης, «ψαλίδια» στα κανάλια: Ποιες σειρές πληρώνουν πρώτες το «μάρμαρο»

Το 2026 αναμένεται να φέρει αλλαγές, ακόμα και «ψαλίδια», στο πρόγραμμα των ιδιωτικών καναλιών, καθώς ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του πρώτου μισού της χρονιάς. Η πτώση στην τηλεθέαση για τα περισσότερα κανάλια κατά το πρώτο δίμηνο έχει οδηγήσει σε πρόωρες διορθωτικές κινήσεις, ιδιαίτερα για την πολύ πρωινή και την πρωινή ζώνη. Παράλληλα, η ΕΡΤ βρίσκεται σε τροχιά Eurovision, γεγονός που καθυστερεί νέα projects και δίνει παράταση στην εκπομπή «Newsroom» με παρουσιαστή τον Γιώργο Σιαδήμα.

Αναταράξεις στα προγράμματα των ιδιωτικών καναλιών

Οι άνθρωποι που εργάζονται πίσω από τις κάμερες έχουν ήδη προβεί σε κινήσεις για να «ισιώσουν τις βάρκες», ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές δεν στάθηκαν αρκετές. Η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει δραματικά μετά την απόδοση των τηλεθεάσεων του τριμήνου, η οποία θα δημοσιευθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι αναλυτικές μετρήσεις τηλεθέασης θα «μιλήσουν» και αυτή τη φορά αναμένεται να «προτείνουν» λύσεις που δεν είναι πάντα ευχάριστες για τους συντελεστές.

Ενώ για τους παρουσιαστές το πρόωρο κόψιμο μιας εκπομπής ή η αλλαγή στις καρέκλες μπροστά στις κάμερες είναι γενικά άβολο, στα γραφεία των πάνω ορόφων επικρατεί μεγαλύτερη αναστάτωση. Αυτό συμβαίνει όταν φτάνουν οι μετρήσεις και ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία, καθώς και οι αποδόσεις της διαφημιστικής πίτας. Η διαφημιστική πίτα κρίνεται σε δύο πεντάμηνα για κάθε κανάλι, με τα έσοδα της κάθε εκπομπής, είτε ενημερωτικής είτε infotainment, να φέρνουν προ των ευθυνών τους το σύνολο των συντελεστών κάθε ζώνης. Οι παρουσιαστές που διαχειρίζονται δικό τους εμπορικό budget είναι πλέον μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και αξιοποιούνται ανάλογα από κάθε τηλεοπτικό σταθμό.

Εξελίξεις για τις σειρές μυθοπλασίας του MEGA

Μετά τις εκπομπές, σειρά έχουν οι σειρές μυθοπλασίας για αξιολόγηση. Η πρώτη εξ αυτών στο MEGA, η σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», τελικά δεν θα χρειαστεί μεγάλο extension στο σενάριο. Θα ισχύσει η αρχική συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής για τα 80 επεισόδια που έχουν υπογραφεί. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, το οποίο είχε συγκεκριμένη πλοκή και εξελίξεις. Σύμφωνα με το σενάριο, θα μπορούσε να είχε επέκταση για να φτάσει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, τα «Μαύρα Πουκάμισα» θα ολοκληρωθούν το πολύ μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη παύση των προγραμμάτων για τις γιορτές.

Αντίθετα, η σειρά «Η Νταντά» έτυχε καλύτερης αποδοχής από το τηλεοπτικό κοινό. Για τον λόγο αυτό, εντατικοποίησε τα γυρίσματα και από τις 20 Νοεμβρίου επιστρέφει με δύο επεισόδια ανά εβδομάδα, δείχνοντας μια διαφορετική πορεία στην τηλεοπτική αρένα.

Παύση προγραμμάτων για τις γιορτές

Για διάστημα περίπου ενός μήνα, η μυθοπλασία από τα ιδιωτικά κανάλια θα κάνει παύση. Οι σειρές θα διακοπούν από τις 23 Δεκεμβρίου και θα επιστρέψουν σταδιακά στο πρόγραμμα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, ανάλογα με τις ημέρες προβολής τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr