«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Νέες εξελίξεις με Μαρκέλλα, Μανούσο, Σήφη και Φίλιππο

Το 10ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», αναμένεται να προβληθεί απόψε στις 22:00, φέρνοντας μαζί του νέες συγκλονιστικές εξελίξεις. Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις ανατροπές στα σχέδια της Μαρκέλλας και του Μανούσου, τις προσπάθειες του Σήφη να κρατήσει μυστική τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία, καθώς και μια απρόσμενη επίθεση στον Φίλιππο από αγνώστους.

Η ανατροπή στα σχέδια Μαρκέλλας και Μανούσου

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος είχαν κανονίσει να βγουν το βράδυ, όμως τα σχέδιά τους ανατρέπονται πλήρως. Η αιτία αυτής της ανατροπής είναι η αποκάλυψη ότι κάποιος άλλος έστειλε λουλούδια στο σπίτι της Μαρκέλλας. Αυτό το γεγονός προκαλεί έντονη αναστάτωση στον Μανούσο.

Ο Μανούσος, πληγωμένος από την εξέλιξη και φοβισμένος μήπως εμπλακεί ξανά σε μια σχέση που βασίζεται σε ψέματα, αποφασίζει να διώξει τη Μαρκέλλα. Την απομακρύνει πριν καν εκείνη προλάβει να του δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για την κατάσταση. Η Μαρκέλλα μένει συντετριμμένη από την αντίδραση του Μανούσου, καθώς ο ίδιος την ενδιαφέρει πραγματικά και η εξέλιξη αυτή την επηρεάζει βαθιά.

Ο Σήφης προσπαθεί να κρατήσει μυστική τη νύχτα του

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις τρέχουν και για τον Σήφη. Ο Σήφης καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να αποκρύψει τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία. Προσπαθεί να κρατήσει αυτό το γεγονός μυστικό, πιστεύοντας ότι μπορεί να το διαφυλάξει από τους γύρω του.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, ο Σήφης σύντομα συνειδητοποιεί ότι όλοι γνωρίζουν ήδη για τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία. Η προσπάθειά του να κρατήσει το γεγονός μυστικό αποδεικνύεται μάταια, καθώς η πληροφορία έχει ήδη διαρρεύσει και είναι πλέον κοινό μυστικό.

Η επίθεση στον Φίλιππο

Σε ένα άλλο μέτωπο, ο Μανούσος είχε υποσχεθεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στον Φίλιππο. Σκοπός της βοήθειας αυτής ήταν να μπορέσει ο Φίλιππος να ανοίξει τη δική του δουλειά, ξεκινώντας μια νέα επαγγελματική προσπάθεια. Αυτή η υπόσχεση δείχνει μια προσπάθεια στήριξης προς τον Φίλιππο.

Παρά την υπόσχεση αυτή, ο Φίλιππος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη κατάσταση. Άγνωστοι του στήνουν καρτέρι και του επιτίθενται. Το περιστατικό αυτό προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αγωνίας στην πλοκή του επεισοδίου, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr