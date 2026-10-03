Έκθεση των «Ρεπόρτερς χωρίς σύνορα» για κινεζική επιρροή στα ελληνικά μέσα

Η οργάνωση «Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα» (RSF) δημοσίευσε μια έκθεση που υποστηρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας κινεζικής υβριδικής προπαγάνδας. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε ευρήματα του «Greece Fact Check», αναφέρει την ύπαρξη ενός δικτύου influencers που καλλιεργείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (CCP) με σκοπό την ενίσχυση του αφηγήματός του στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η προσέγγιση και τα ευρήματα της έκθεσης έχουν χαρακτηριστεί ως «κωμικά» και με «λογικά άλματα».

Τα ευρήματα της έκθεσης των RSF

Η οργάνωση «Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα» (RSF) προειδοποιεί, μέσω επίσημης έκθεσής της, για την αυξανόμενη διάδοση της κινεζικής προπαγάνδας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (CCP) καλλιεργεί αθόρυβα ένα δίκτυο influencers. Σκοπός αυτού του δικτύου είναι να ενισχύσει το αφήγημά του στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι λογαριασμοί αυτών των influencers προσελκύουν εκατομμύρια προβολές από ένα ελληνικό κοινό που χαρακτηρίζεται ως ανυποψίαστο. Οι ίδιοι οι influencers καλούνται μερικές φορές να μιλήσουν σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Συχνά, κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων, δεν αποκαλύπτεται ότι οι λογαριασμοί τους στα social media υποστηρίζονται από το κινεζικό κράτος. Η RSF, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, καλεί τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν τις χρηματοροές που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες.

Οι «δούρειοι ίπποι» και η «υβριδική προπαγάνδα»

Η έκθεση των «Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα», η οποία βασίζεται σε ευρήματα του «Greece Fact Check», υποστηρίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ενορχηστρωμένης εκστρατείας κινεζικής υβριδικής προπαγάνδας. Ο λόγος για τον οποίο σημαίνει συναγερμός, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η δράση τριών Κινέζων influencers.

Αυτές οι influencers μιλούν άπταιστα ελληνικά, παρουσιάζουν συνταγές παραδοσιακών πιάτων, τραγουδούν ελληνικά τραγούδια, όπως την επανεκτέλεση του «Μαζί Σου» της Έλενας Παπαρίζου, και ξεναγούν το κοινό στα τρένα υψηλής ταχύτητας του Πεκίνου. Η έκθεση αντιμετωπίζει αυτά τα βίντεο, όπως ένα βίντεο με κινεζική κουζίνα ή μια μουσική επανεκτέλεση, ως «κεκαλυμμένα όπλα γεωπολιτικής χειραγώγησης».

Αντιδράσεις για «λογικά άλματα» και σύγχυση όρων

Ωστόσο, η προσέγγιση της έκθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς όσοι διαβάσουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς περί «απειλής», αντιλαμβάνονται ότι τα λογικά άλματα της έκθεσης είναι εμφανή. Η έκθεση συγχέει τη συνήθη δημόσια διπλωματία και τις διακρατικές δημοσιογραφικές ανταλλαγές με την επικίνδυνη «ξένη ανάμειξη».

Επιπλέον, η έκθεση βαφτίζει προπαγάνδα τις επίσημες συμφωνίες πρακτορείων, όπως το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ή τις συνεντεύξεις πολιτικών. Αυτές οι πρακτικές, όπως σημειώνεται, ακολουθούνται παγκοσμίως από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Αυτοαναιρέσεις και στοχοποίηση ιστορικών μέσων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έκθεσης είναι ότι υποπίπτει σε συνεχείς αυτοαναιρέσεις. Παραδέχεται αμήχανα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι ίδιες οι influencers συμμετείχαν εν γνώσει τους σε κάποιο σχέδιο προπαγάνδας. Παράλληλα, συνομολογεί ότι το υλικό που παράγουν δεν περιέχει ψεύδη ή παραπληροφόρηση.

Παρά αυτές τις παραδοχές, η έκθεση ζητά από τις ελληνικές αρχές να διεξαγάγουν έρεβες για «χρηματοροές». Φτάνει δε στο σημείο να στοχοποιήσει ιστορικά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως η εφημερίδα «Καθημερινή», η «Ναυτεμπορική» και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ). Η φιλοξενία κινεζικών θέσεων από αυτά τα μέσα αποδίδεται, εμμέσως πλην σαφώς, είτε σε δημοσιογραφική ανεπάρκεια είτε σε συναλλαγή επιχειρηματικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis