Ίδια τηλεθέαση για Alpha και Mega την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ισοδύναμοι στην κόντρα για την καλύτερη τηλεθέαση της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, αναδείχθηκαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί Alpha και Mega, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Nielsen. Οι δύο σταθμοί μοιράστηκαν την πρωτιά, συγκεντρώνοντας μαζί ένα σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού. Συγκεκριμένα, η συνολική τους τηλεθέαση άγγιξε τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η «μάχη» της τηλεθέασης και οι πρωταγωνιστές

Η Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου βρήκε τον Alpha και το Mega να βρίσκονται σε ισοδύναμη θέση όσον αφορά την τηλεθέαση, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία. Αυτή η ισοπαλία στην κορυφή υπογραμμίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο καναλιών για την προσέλκυση του τηλεοπτικού κοινού.

Η κοινή τους επίδοση, που ξεπέρασε το ένα τρίτο της συνολικής τηλεθέασης, δείχνει την κυριαρχία τους στην προτίμηση των τηλεθεατών για την συγκεκριμένη ημέρα. Η ανάλυση των στοιχείων αποκαλύπτει τις επιμέρους επιδόσεις κάθε σταθμού και των εκπομπών που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Η επίδοση του Alpha

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha κατάφερε να κερδίσει, σε γενικές γραμμές, τους περισσότερους τηλεθεατές κατά τη διάρκεια του βραδινού προγράμματος. Αυτή η επικράτηση στην prime time ζώνη συνέβαλε καθοριστικά στην ισοδύναμη θέση του σταθμού στην συνολική τηλεθέαση της ημέρας.

Ιδιαίτερη ώθηση στην τηλεθέαση του καναλιού της Καλλιθέας έδωσε η εκπομπή «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτέλεσε ένα από τα δυνατά «χαρτιά» του Alpha, προσελκύοντας ένα σημαντικό αριθμό τηλεθεατών και ενισχύοντας την παρουσία του σταθμού στην τηλεοπτική αγορά.

Η πορεία του Mega

Από την πλευρά του, το Mega είχε τη δική του δυναμική πορεία στην τηλεθέαση της Τρίτης. Σημαντικούς πόντους στο κανάλι έδωσε το ενημερωτικό «Live news», το οποίο μεταδίδεται νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Η εκπομπή αυτή αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς παράγοντες της επίδοσης του Mega.

Το «Live news» κατέγραψε την πιο έντονη έξαρση τηλεθέασης για το Mega σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, δείχνοντας την προτίμηση του κοινού για το συγκεκριμένο ενημερωτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η σύνθεση και η πυκνότητα του κοινού που παρακολούθησε το «Live news» του Mega ήταν διαφορετική σε σχέση με εκείνη που παρακολούθησε τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Alpha.

Η παρουσία του ΣΚΑΪ

Στη «μάχη» της τηλεθέασης της ημέρας, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ διαδραμάτισε έναν δευτεραγωνιστικό ρόλο, αλλά με αξιώσεις στις τηλεπροτιμήσεις του κοινού. Η επίδοσή του τον τοποθέτησε σε μια σημαντική θέση στον ανταγωνισμό.

Το «δυνατό χαρτί» του ΣΚΑΪ, που συνέβαλε στην αξιόλογη παρουσία του, ήταν η πρωινομεσημεριανή ζώνη εκπομπών του. Αυτή η ζώνη κατάφερε να προσελκύσει ένα σταθερό κοινό, διατηρώντας τον σταθμό σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι υπόλοιποι σταθμοί

Ο ΑΝΤ1 κατάφερε να διατηρηθεί στο γκρουπ των σταθμών που εμφάνισαν διψήφια νούμερα στα μερίδιά τους. Παρά την παραμονή του σε αυτό το επίπεδο, ο σταθμός εμφάνισε μια τάση υποχώρησης στην τηλεθέασή του, κάτι που χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης.

Τέλος, οι τηλεοπτικοί σταθμοί Star και OPEN κατέγραψαν μικρές, αλλά θετικές μεταβολές στα μεγέθη των μεριδίων τους. Αυτή η ήπια άνοδος υποδηλώνει μια σταθεροποίηση ή ελαφρά βελτίωση της θέσης τους στην τηλεοπτική αγορά για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki