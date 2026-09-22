Η αμερικανική προεδρία λανσάρει το «Trump TV» ως απάντηση στα παραδοσιακά μέσα

Η αμερικανική προεδρία προχώρησε σε μια κίνηση ευθείας παράκαμψης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, θέτοντας σε λειτουργία το δικό της 24ωρο ψηφιακό κανάλι. Το νέο εγχείρημα φέρει τον τίτλο «Trump TV» και αποτελεί απάντηση στη συντονισμένη απόφαση των μεγάλων δικτύων να αναστείλουν την κάλυψη εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου. Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση στην επικοινωνία της κυβέρνησης.

Η έναρξη λειτουργίας του «Trump TV»

Το ψηφιακό κανάλι «Trump TV» θα μεταδίδει σε συνεχή ροή ανακοινώσεις, τοποθετήσεις και αρχειακό υλικό από τη θητεία του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το κανάλι θα περιλαμβάνει «κορυφαίες προηγούμενες στιγμές, ανακοινώσεις και τα τελευταία νέα από την κυβέρνηση σε ένα σημείο». Επιπλέον, τονίστηκε ότι «Δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας, τώρα μπορεί». Το εναρκτήριο πρόγραμμα του «Trump TV» περιλάμβανε μια ομιλία που είχε παραχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Όρος Ράσμορ στις 3 Ιουλίου.

Το μπλακ άουτ των μεγάλων δικτύων

Το εγχείρημα της προεδρικής πλατφόρμας εκδηλώθηκε αμέσως μετά την κοινή απόφαση πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να παγώσουν την κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων. Τα δίκτυα αυτά, τα οποία συγκροτούν το White House television pool, είναι τα CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News. Η απόφασή τους ήταν να αναστείλουν την κάλυψη μέχρι νεωτέρας.

Αυτή η κίνηση των δικτύων αποτέλεσε άμεση απάντηση στην απαγόρευση εισόδου που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε συντάκτες του CNN, του MS NOW και του Politico. Τα μέλη του pool, σε κοινή τους τοποθέτηση, υπογράμμισαν τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού, δηλώνοντας: «Το κοινό έχει ζωτικό ενδιαφέρον να λαμβάνει ακριβείς, ανεξάρτητες πληροφορίες για την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του».

Περιστατικά περιορισμού κάλυψης και εναλλακτικές

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης των δικτύων, τα κανάλια δεν μετέδωσαν την τελετή εγκαινίων του νέου προεδρικού ελικοδρομίου. Η τελετή αυτή έλαβε χώρα πριν από την αναχώρηση του προέδρου Τραμπ για τη Νέα Υόρκη. Η προεδρία επιχείρησε να καλύψει το γεγονός μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας κάλυψης, ο θόρυβος από τις μηχανές του προεδρικού ελικοπτέρου Marine One κάλυψε σχεδόν εξ ολοκλήρου τις τοποθετήσεις του προέδρου. Αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα, ορισμένα δίκτυα μετέδωσαν αποσπάσματα από τις κοινές δηλώσεις του Τραμπ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι.

Η αντίδραση του προέδρου Τραμπ

Ερωτηθείς σχετικά με την αποχή των τηλεοπτικών συνεργείων από την κάλυψη των δραστηριοτήτων του, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε το γεγονός. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είναι ενδιαφέρον γιατί είπαν ότι θα με μποϊκοτάρουν, αλλά ποτέ δεν με μποϊκοτάρουν, οπότε δεν ανησύχησα ιδιαίτερα γι’ αυτό».

Στρέφοντας μάλιστα το βλέμμα του προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το Gracie Mansion, ο πρόεδρος συμπλήρωσε: «Κοιτάξτε όλο αυτόν τ». Η δήλωση αυτή καταγράφηκε στο πλαίσιο των εξελίξεων στην επικοινωνιακή στρατηγική της αμερικανικής προεδρίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis