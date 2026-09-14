Οι χαρακτήρες της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα»

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», ετοιμάζεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές, κάνοντας πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η αρχή θα γίνει στις 21:00 με ένα διπλό επεισόδιο, εισάγοντας το κοινό στην ιστορία δύο αντρών δεμένων σαν αδέλφια, μιας γυναίκας που θα μπει ανάμεσά τους και ενός ένοχου μυστικού από το παρελθόν που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Η πλοκή και οι συντελεστές

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη. Η παραγωγή του MEGA είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Οι γονείς του Μανούσου: Παυλής και Δέσπω

Ο Παυλής, πατέρας του Μανούσου, είναι κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης της ταβέρνας του χωριού. Περιγράφεται ως ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, με χιούμορ, ήπιος και καλοσυνάτος, γεμάτος θετική ενέργεια και διάθεση για προσφορά. Είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος στην τοπική κοινωνία, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης για το ήθος και την αξιοσύνη του. Ο Παυλής ζει με δύο μεγάλα μυστικά, τα οποία έχει ορκιστεί να πάρει στον τάφο του. Αγαπάει τον Μανούσο σαν πραγματικό του γιο, δίνοντάς του όλον του τον εαυτό. Με τη Δέσπω, απέκτησαν αργότερα έναν ακόμα γιο, τον Γιαννιό.

Η Δέσπω, μητέρα του Μανούσου, είναι η μαγείρισσα στην οικογενειακή ταβέρνα. Είναι μια όμορφη γυναίκα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με ηρεμία, γλυκύτητα και ευγενικά συναισθήματα. Είναι υποδειγματική σε όλα της και απίστευτα δεμένη με τον σύζυγό της, Παυλή, με τον οποίο μοιράζεται ένα τρομερό μυστικό που αφορά τον Μανούσο. Ως μητέρα, έδωσε την ψυχή της στα δύο της παιδιά, τον Μανούσο και τον Γιαννιό, μεγαλώνοντάς τους με αρχές, αξίες και απεριόριστη αγάπη. Ωστόσο, ανησυχεί για τον Μανούσο, λόγω του έντονου θυμικού του και των άδοξων σχέσεών του με τις γυναίκες. Η Δέσπω κερδίζει αμέσως την καρδιά της Μαρκέλλας και είναι σίγουρη πως ο Μανούσος θα βρει την ευτυχία στο πλευρό της.

Ο Γιαννιός και οι νέες γνωριμίες

Ο Γιαννιός είναι ο μικρότερος γιος του Παυλή και της Δέσπως, και αδελφός του Μανούσου. Είναι ήρεμος, πάντα καλοδιάθετος, κοινωνικός και αγαπητός σε όλους. Τον Μανούσο τον αγαπάει, τον σέβεται, τον θαυμάζει και τον έχει ως πρότυπο. Ο Γιαννιός αγαπάει τον αθλητισμό και ονειρεύεται μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Ο καλύτερός του φίλος, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί από παιδιά, είναι ο Φίλιππος, ο μικρότερος αδερφός του Σήφη.

Αρχικά, ο Γιαννιός εργάζεται ως γκαρσόνι στην ταβέρνα των γονιών του. Όταν του παρουσιάζεται η ευκαιρία να γίνει εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ σε ένα beach bar στα Χανιά, την αρπάζει. Εκεί, γνωρίζει την Κέλλυ, ένα πλουσιοκόριτσο και κόρη ιδιοκτήτη επτάστερου ξενοδοχείου. Παρόλο που στην αρχή την αντιπαθεί για την κακομαθημένη της συμπεριφορά, τελικά την ερωτεύεται.

Η Ιβάνα

Η Ιβάνα παρουσιάζεται ως ένα κορίτσι ήσυχο, γλυκό και βαθιά ανθεκτικό.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr