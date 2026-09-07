Η ψυχαγωγία της ΕΡΤ κάνει πρεμιέρα: Οι εκπομπές και οι πρώτοι καλεσμένοι

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ1 ετοιμάζονται να υποδεχθούν ξανά το τηλεοπτικό κοινό, κάνοντας πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους εκπομπές, οι οποίες επιστρέφουν με νέες συζητήσεις, γευστικά ταξίδια και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Το «Νωρίς-Νωρίς» με Ηλιάκη και Κατσούλη

Η πρώτη «καλημέρα» της ημέρας θα δοθεί στις 06:45 από τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, οι οποίοι επιστρέφουν με κέφι και χιούμορ στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς». Η εκπομπή θα προσφέρει μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στην πρεμιέρα, ποδαρικό στη νέα σεζόν θα κάνει ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος θα συναντήσει τους δύο παρουσιαστές για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιπλέον, μέσα από συνδέσεις με την ελληνική περιφέρεια, θα αναδειχθούν πρόσωπα, ιστορίες και θέματα που αξίζει να γνωρίσουμε. Το πρωινό πρόγραμμα θα φιλοξενήσει επίσης μια ξεχωριστή συνέντευξη με μια ερμηνεύτρια, η οποία θα μιλήσει για τη ζωή, τη μουσική και την πορεία της, ξετυλίγοντας σημαντικούς σταθμούς της διαδρομής της μέσα από την «εφημερίδα» της ζωής της.

Γευστικές διαδρομές στην «ΠΟΠ Μαγειρική»

Στις 14:00, ο Ανδρέας Λαγός υποδέχεται την Ιωάννα Ασημακοπούλου, η οποία θα κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν της «ΠΟΠ Μαγειρικής». Μαζί, θα πραγματοποιήσουν ένα γευστικό ταξίδι από τη Μάκρη, στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, μέχρι τα Χανιά.

Στο πλαίσιο αυτού του ταξιδιού, οι τηλεθεατές θα γνωρίσουν δύο προϊόντα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική διατροφή: το ελαιόλαδο Μάκρης και τα παραδοσιακά σκιουφιχτά ζυμαρικά της Κρήτης. Οι δύο τους θα δημιουργήσουν μια αρωματική τηγανιά με καλαμαράκια και ελαιόλαδο, καθώς και σύζουμα με σκιουφιχτά, ζυγούρι και ξηρό ανθότυρο, προσφέροντας ένα πλούσιο γευστικό ταξίδι από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

Το «Στούντιο 4» υποδέχεται τον Μιχάλη Ρέππα

Το πρώτο τηλεοπτικό ραντεβού για τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου στο «Στούντιο 4» είναι προγραμματισμένο για τις 15:00. Στην όμορφη παρέα τους, θα υποδεχθούν τον αγαπημένο δημιουργό Μιχάλη Ρέππα.

Ο Μιχάλης Ρέππας θα συναντήσει τους δύο παρουσιαστές σε μια συζήτηση που θα επικεντρωθεί στη διαδρομή του, το θέατρο, τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από το έργο του. Αυτή η πρώτη συνάντηση σηματοδοτεί την επιστροφή του «Στούντιο 4» με νέες παρέες, ξεχωριστούς καλεσμένους και έντονη διάθεση για συζητήσεις που έχουν κάτι να πουν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr