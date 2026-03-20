Ατύχημα σε live μετάδοση στην Πάτρα: Δύο ανήλικοι έπεσαν από το πατίνι κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τροχαία

Ένα απρόοπτο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια live μετάδοσης στην Πάτρα, όταν δύο ανήλικοι αναβάτες ενός πατινιού έπεσαν στο έδαφος την ώρα που ο δημοσιογράφος Γιάννης Πομώνης του Ionian TV πραγματοποιούσε ρεπορτάζ για τα συχνά τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στις γραμμές του τρένου. Το περιστατικό συνέβη στο ίδιο σημείο όπου είχε τραυματιστεί προηγουμένως ο γνωστός παιδίατρος Ανδρέας Ηλιάδης.

Η πτώση των δύο νεαρών αναβατών συνέβη τη στιγμή που ο Πομώνης συνομιλούσε με μια πολίτη της περιοχής, η οποία αναφερόταν σε προηγούμενη πτώση της με το ποδήλατό της στο ίδιο σημείο. Ευτυχώς, οι ανήλικοι δεν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα, καθώς ο δρόμος ήταν αρκετά πολυσύχναστος εκείνη τη στιγμή.

Αντίκτυπος της πτώσης

Αμέσως μετά την πτώση, ο δημοσιογράφος έσπευσε να ελέγξει την κατάσταση των παιδιών και, αφού διαπίστωσε ότι ήταν καλά στην υγεία τους, τους ρώτησε αν ήθελαν να πέσουν. Ένας από τους αναβάτες απάντησε ότι γλίστρησε κατά την προσπάθεια του να ισορροπήσει. Ωστόσο, οι παρατηρητές δεν παρέλειψαν να σημειώσουν ότι οι δύο ανήλικοι παραβίασαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς ήταν και οι δύο πάνω στο ίδιο πατίνι, κάτι που είναι αντίθετο στους κανόνες ασφαλείας.

Το συμβάν, που καταγράφηκε σε βίντεο, δημιούργησε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την ανευθυνότητα της δράσης των παιδιών. Η ζωντανή μετάδοση του περιστατικού και η αντίδραση του δημοσιογράφου δημιούργησαν μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, που ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χρήση πατινιών και άλλων μέσων μεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την οδική ασφάλεια. Είναι σημαντικό οι γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κανόνες κυκλοφορίας και την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.

