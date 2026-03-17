Μια αναπάντεχη εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ANT1 την Τρίτη, όταν μια ζωντανή σύνδεση με τη ρεπόρτερ Πωλίνα Κολοκοτρώνη, που μεταφέρονταν πληροφορίες για την υπόθεση της 23χρονης Έμμας από τη Θεσσαλονίκη, πήρε μια απρόβλεπτη τροπή. Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη ροή του ρεπορτάζ και να επιτεθεί στον παρουσιαστή Πέτρο Κουσουλό.

Η επιθετική παρέμβαση του δικηγόρου

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο Θεοδωρόπουλος προειδοποίησε τον Κουσουλό για νομικές συνέπειες, εκτοξεύοντας κατηγορίες και απειλές. «Θα πείτε στον κύριο Κουσουλό, ότι θα κληθεί για ασφαλιστικά μέτρα… Το όνομα Θεοδωρόπουλος κύριε Κουσουλέ είστε πολύ μικρός εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Θα συναντηθούμε στα δικαστήρια κύριε Κουσουλέ», δήλωσε ο δικηγόρος, πριν η σύνδεση διακοπεί από την παραγωγή.

Η αντίδραση του Πέτρου Κουσουλού

Ο παρουσιαστής δεν άργησε να αντιδράσει στην παρέμβαση του δικηγόρου. Ενοχλημένος από την ξαφνική επίθεση, ζήτησε να αποσυρθεί η εικόνα από το σημείο και προχώρησε σε σχολιασμό της συμπεριφοράς του Θεοδωρόπουλου. «Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε; Πού εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος; Είναι απαράδεκτο αυτό», σχολίασε ο Κουσουλός. Σημείωσε επίσης ότι έχει δεχθεί «γύρω στις χίλιες κλήσεις» από τον δικηγόρο, χαρακτηρίζοντάς τον ως "stalker".

Η ρίζα της κόντρας

Η αφορμή για την ένταση φαίνεται να προήλθε από την αναφορά μιας προσκεκλημένης της εκπομπής, η οποία χαρακτήρισε τον Θεοδωρόπουλο «TikToker». Παρά τις προσπάθειες του Κουσουλού να κρατήσει αποστάσεις και να αναδείξει την επαγγελματική ιδιότητα του δικηγόρου, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον δικηγόρο να στέλνει εξώδικο στον παρουσιαστή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την ένταση που μπορεί να προκύψει σε ζωντανές εκπομπές, ειδικά όταν οι εμπλεκόμενοι είναι άνθρωποι του νομικού κόσμου. Η αναφορά σε προσωπικά ζητήματα και η χρήση επιθετικής γλώσσας σε δημόσιες εμφανίσεις μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες τόσο για την εικόνα των εμπλεκομένων όσο και για την ακεραιότητα της εκπομπής. Η ανάγκη για επαγγελματισμό και σεβασμό προς το κοινό είναι πιο επιτακτική από ποτέ σε τέτοιες καταστάσεις.

