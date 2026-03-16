Σον Πεν: Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου και η προτίμηση στην Ουκρανία

Ο Σον Πεν, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, κέρδισε σήμερα το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», ωστόσο δεν παραβρέθηκε στην τελετή απονομής. Αντί αυτού, βρέθηκε στην Ουκρανία, όπου είχε σκοπό να εκφράσει τη στήριξή του στον ουκρανικό λαό.

Η βράβευση και η απουσία του

Ο Πεν κέρδισε το βραβείο για τον ρόλο του ως φανατικός στρατιωτικός στην πολιτικά φορτισμένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον. Η απουσία του από την τελετή ήταν μια από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς, καθώς ο ηθοποιός θεωρούνταν φαβορί. Ο παρουσιαστής της κατηγορίας, Κίραν Κάλκιν, ανακοίνωσε: «Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε — ή δεν ήθελε — οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του».

Αυτή ήταν η έκτη υποψηφιότητα του Πεν για Όσκαρ και η τρίτη νίκη του. Η ερμηνεία του είχε προηγουμένως αποσπάσει το BAFTA και το βραβείο από το Screen Actors Guild, με τον ηθοποιό να απουσιάζει και από αυτές τις τελετές.

Η αποστολή στην Ουκρανία

Ο Σον Πεν βρίσκεται στο Κίεβο με σκοπό να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο, ο Πεν είχε επισημάνει ότι η επίσκεψή του είναι “ιδιωτική” και ότι επιθυμεί να υποστηρίξει την Ουκρανία. Ο 65χρονος ηθοποιός έχει σχέδια να επισκεφθεί την “πρώτη γραμμή του μετώπου”, ενισχύοντας την παρουσία του στην περιοχή.

Η σύνδεση του Πεν με την Ουκρανία

Ο Πεν δεν είναι ξένος στην Ουκρανία, καθώς έχει περάσει σημαντικό χρόνο εκεί από το 2022, όταν γύρισε το ντοκιμαντέρ «Superpower», που αφορά τη ρωσική εισβολή. Στις πρώτες του επισκέψεις, είχε δηλώσει: «Αν την αφήσουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική θα χαθεί». Η φιλία του με τον Ζελένσκι είναι γνωστή και σε μια από τις επισκέψεις του, είχε προσφέρει ένα από τα Όσκαρ του στον πρόεδρο, λέγοντας ότι μπορεί να του το επιστρέψει όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Ο ακτιβισμός του Σον Πεν

Η δημόσια εικόνα του Σον Πεν έχει συνδεθεί με τον ακτιβισμό και την αντίδρασή του στη δημοσιότητα. Ο πατέρας του, Λίο Πεν, ήταν επίσης ηθοποιός και είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω της πολιτικής του στάσης. Ο Πεν έχει γίνει γνωστός για την ενεργή συμμετοχή του σε κοινωνικά ζητήματα, από τη βοήθεια στους πληγέντες του τυφώνα Κατρίνα μέχρι τη στήριξη των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων.

Με τις τρεις νίκες του στα Όσκαρ, ο Σον Πεν ανήκει σε μια επιλεκτική ομάδα ηθοποιών, όπως οι Μέριλ Στριπ και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. Παρόλα αυτά, η απόφασή του να μην παραστεί στην τελετή απονομής για να ταξιδέψει στην Ουκρανία δείχνει τη δέσμευσή του στον ακτιβισμό, επισημαίνοντας την προτίμησή του στη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών ζητημάτων πάνω από τη διασημότητα του Χόλιγουντ.

Η απόφαση του Σον Πεν να απουσιάσει από την τελετή απονομής των Όσκαρ και να ταξιδέψει στην Ουκρανία αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή του σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Αυτή η κίνηση δεν είναι απλώς ένα προσωπικό μήνυμα, αλλά και μια ισχυρή δήλωση για την ανάγκη υποστήριξης της Ουκρανίας σε μια περίοδο που η χώρα περνάει δύσκολες στιγμές. Ο Πεν, με την παρουσία του και τις ενέργειές του, συνεχίζει να επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση γύρω από σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα.



