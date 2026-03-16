Ο Γιώργος Λιάγκας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Πρωινό, αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοκαριστική ιστορία που αφορά έναν Γερμανό τουρίστα στην Πιερία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα του βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μετά από επίθεση σκύλων, και ο ίδιος ζήτησε το ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή.

Σοκαριστική αντίδραση από τον σύζυγο

«Με έχει σοκάρει αυτό!», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας, εκφράζοντας την αμηχανία του για την κατάσταση. Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι επικοινώνησαν με τον Γερμανό, ο οποίος, παρά την κρίσιμη κατάσταση της συζύγου του, συνέχιζε τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο άντρας φέρεται να είπε: «Αφού είναι στη ΜΕΘ, τι να κάτσω εγώ απ’ έξω να κάνω;».

Απίστευτο αίτημα για χρηματική αμοιβή

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία τους. Όταν του ζητήθηκε να δώσει συνέντευξη, ο Γερμανός ζήτησε να λάβει πρώτα 1.000 ευρώ σε λογαριασμό, προτού παραχωρήσει οποιαδήποτε πληροφορία. «Η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός ζήτησε από τη Γιώτα Κηπουρού και άλλους συναδέλφους 1.000 ευρώ», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

«Έχω πάθει σοκ από το πρωί, έχω συγκλονιστεί», είπε ο Γιώργος Λιάγκας, τονίζοντας την απίστευτη αντίφαση που προκύπτει από την κατάσταση αυτή.

Αντίκτυπος στην κοινότητα

Η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media και στους τηλεθεατές, με πολλούς να εκφράζουν την ανησυχία τους για την ηθική πλευρά του θέματος. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση του τουρίστα και η αντίδραση του συζύγου της γυναίκας του εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε κρίσιμες στιγμές.

Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά και την ηθική διάσταση των οικονομικών αιτημάτων σε τέτοιες περιστάσεις. Πόσο ηθικό είναι να ζητά κανείς χρήματα όταν η ζωή ενός αγαπημένου προσώπου κρέμεται από μια κλωστή; Η στάση του Γερμανού συζύγου, όσο απίστευτη και αν φαίνεται, αποτυπώνει τις περίπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε κρίσιμες περιστάσεις και προσωπικά συμφέροντα.

