Στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε στο Χόλιγουντ, τα φαβορί επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, αλλά δεν έλειψαν οι εκπλήξεις και οι συζητήσεις που ακολούθησαν. Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, κυριάρχησε με έξι χρυσά αγαλματίδια, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η μεγάλη νίκη του Πολ Τόμας Άντερσον

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» αποτελεί ένα απρόβλεπτο θρίλερ, που ακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που δυσκολεύεται να συμβιβαστεί με τον εαυτό της. Ο Πολ Τόμας Άντερσον, γνωστός για τη συμβολή του στον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο, επιβεβαίωσε τη φήμη του, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα του Άντερσον να συνδυάζει καλλιτεχνική αρτιότητα με κοινωνικό προβληματισμό, κάτι που αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία.

Οι ανατροπές στις υποκριτικές βραβεύσεις

Αναπάντεχα αποτέλεσαν οι βραβεύσεις στις κατηγορίες Α' Ανδρικού και Α' Γυναικείου Ρόλου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στους «Αμαρτωλούς» (Sinners), επικρατώντας των φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Στους «Αμαρτωλούς», ο Τζόρνταν υποδύεται δύο δίδυμους γκάγκστερ που αντιμάχονται το φυλετικό διαχωρισμό και τις υποχθόνιες δυνάμεις στην Αμερική. Η νίκη του αυτή τον τοποθετεί δίπλα σε μεγάλες μορφές του κινηματογράφου, όπως οι Σίντνεϊ Πουατιέ και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία, η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ απέσπασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Άμνετ», όπου υποδύεται μια μητέρα με πολυσχιδή ψυχική κατάσταση. Η Μπάκλεϊ, παρόλο που θεωρούνταν φαβορί, κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της ως μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της.

Οι εκπλήξεις και οι απουσίες

Παρά τις αναμενόμενες βραβεύσεις, η τελετή δεν στερήθηκε εκπλήξεων και απουσιών. Στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου, ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία του στη «Μια μάχη μετά την άλλη», ωστόσο δεν παρευρέθηκε στην τελετή, γεγονός που σχολιάστηκε με χιούμορ από τον παρουσιαστή Κίραν Κάλκιν. Επιπλέον, η ταινία «Marty Supreme», που είχε αρκετές υποψηφιότητες, έφυγε με άδεια χέρια, παρά την καλή πορεία της στις προηγούμενες βραβεύσεις.

Το σόου του Κόναν Ο’Μπράιεν

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο Κόναν Ο’Μπράιεν, ο οποίος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αιχμηρή του σάτιρα, κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Ο’Μπράιεν σχολίασε την πολιτική και τη βιομηχανία του θεάματος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε πρόσφατες συζητήσεις, όπως εκείνη για τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα.

Τεχνικές κατηγορίες και ισοπαλίες

Στις τεχνικές κατηγορίες, το «Φρανκενστάιν» κατέκτησε τα βραβεία Κοστουμιών, Σκηνογραφίας και Μακιγιάζ & Κομμώσεων, επιβεβαιώνοντας την έμφαση που δίνεται στη λεπτομέρεια και την καλλιτεχνική αρτιότητα. Μια σπάνια στιγμή της βραδιάς σημειώθηκε στην κατηγορία ταινίας Μικρού Μήκους Live-Action, όπου το «The Singers» και το «Two People Exchanging Saliva» μοιράστηκαν το Όσκαρ, σημειώνοντας μόλις την έβδομη ισοπαλία στην ιστορία του θεσμού.

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις, ανατροπές και αξέχαστες στιγμές, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του κοινού για τον κινηματογράφο και τη σημασία των βραβείων ως ένδειξη αναγνώρισης της καλλιτεχνικής αριστείας.

Η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ προσέφερε μια ενδιαφέρουσα ματιά στην ποικιλία και την πολυπλοκότητα του σημερινού κινηματογράφου. Η νίκη του Πολ Τόμας Άντερσον και η αναπάντεχη διάκριση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν δείχνουν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να συνδυάζει κοινωνικό σχολιασμό με προσωπικές ιστορίες, ενώ οι απουσίες και οι ισοπαλίες προσθέτουν ένα στοιχείο απρόβλεπτου που κάνει τα Όσκαρ ακόμα πιο διασκεδαστικά.

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ:

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

KPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin

