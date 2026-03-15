Ανατροπές και αποκαλύψεις στην αγαπημένη σειρά του MEGA

Η δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς» συνεχίζει να κρατά το κοινό σε αγωνία, καθώς οι ήρωες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο δύσκολες καταστάσεις. Η εξαφάνιση του Ορέστη φέρνει νέα στοιχεία στην επιφάνεια, με την έρευνα να στρέφεται προς τη Χριστιάνα, ενώ οι προσωπικές σχέσεις των χαρακτήρων δοκιμάζονται σκληρά.

Επεισόδιο 95 (Δευτέρα 16 Μαρτίου)

Η ανάσυρση του καμένου αυτοκινήτου του Ορέστη από τη θάλασσα, ενισχύει τις υποψίες της Μαρουσώς σχετικά με το ποιος είναι αναμεμειγμένος στην υπόθεση εξαφάνισης του Ορέστη.

Τηλεφώνησε στον άντρα της και του είπε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει - Μετά διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει σχεδόν 500.000 ευρώ στο λαχείο



Η σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής είναι ακόμα τεταμένη και οποιαδήποτε προσπάθεια του Στέφανου να κάνουν κάποια συζήτηση πέφτει στο κενό, καθώς η Βασιλική δεν θέλει καμία κουβέντα για το θέμα της μετακόμισης στη Γερμανία.

Παράλληλα, ο Λυκούργος είναι ψυχρός απέναντι στη Χάιδω, αφού πιστεύει ότι επηρεάζει αρνητικά τη Βασιλική και φέρεται εγωιστικά.



Η Μαρουσώ ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι ανασύρθηκε το αυτοκίνητο του Ορέστη χωρίς όμως να βρεθεί ο ίδιος μέσα και η Αλεξάνδρα δεν ξέρει πια τι να πιστέψει.

Η Ισμήνη δεν είναι καλά και ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να ακυρώσει το ραντεβού του με τη Φρύνη. Έτσι, εκείνη από αντίδραση βγαίνει για φαγητό με τον Παρασκευά, πράγμα που θα ενοχλήσει πολύ τον Κωνσταντίνο.

Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και η κατάθεση της ξαδέλφης του Δημοσθένη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Ασπασία.

Ο Παυλής, έχοντας δίπλα του τον Μανώλη, επιτίθεται σε έναν από τους βιαστές της Δάφνης, ο οποίος όμως τους κάνει μήνυση και καλούνται να περάσουν αυτόφωρο, με κίνδυνο να μαθευτεί η δραματική ιστορία της Δάφνης.

Επεισόδιο 96 (Τρίτη 17 Μαρτίου)

Η Δάφνη μαλώνει με τον Παυλή όταν μαθαίνει ότι έδειρε τους τρεις άντρες, ενώ εκείνος την διαβεβαιώνει ότι το παρελθόν της δεν θα βγει στην επιφάνεια.

Η Βασιλική κι ο Στέφανος βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει τα «θέλω» του για τον άλλο, ενώ ο αντικαταστάτης του Στέφανου φτάνει στο χωριό.

Η Χριστιάνα φτάνει στην Αρεόπολη και τα ξαναβρίσκει με τον Μιχάλη. Ο Τζον, από την άλλη, εξακολουθεί να υποψιάζεται πως κάτι τρέχει με την Αθηνά κι οι δυο άντρες συγκρούονται.

Η Αλεξάνδρα βλέπει τον Ρούσσο στη Μάνη και αυτή τη φορά στέλνει τελεσίγραφο στον Αντώνη. Ο Πότης συνειδητοποιεί πως δεν έχει καμία τύχη με τη Μυρτώ, ενώ η Αριάδνη ενοχλείται που έριξε τα μάτια της στον Κουράκο.

Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, στο εδώλιο ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί. Ο Λυκούργος, όμως, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει.

Η Ισμήνη, φορτισμένη από την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, λέει στον Κωνσταντίνο ότι της είναι αδύνατον να αποχωριστεί το μωρό μετά τη γέννα.

Επεισόδιο 97 (Πέμπτη 19 Μαρτίου)

Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Ο Τζον επιχειρεί να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει.

Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με τη Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του.

O Στάθης καλείται να καταθέσει στη δίκη, παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του. Στο αστυνομικό τμήμα, η Αριάδνη, με προκλητικό τρόπο, δείχνει στη Μυρτώ σε ποιον «ανήκει» ο Γιώργης, πυροδοτώντας καινούριες εντάσεις.

Η Ισμήνη μπαίνει στο γραφείο του Κωνσταντίνου τη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Φρύνη. Η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.

Μια γέννα που φέρνει την καταστροφή

Οι εξελίξεις στη «Γη της Ελιάς» κόβουν την ανάσα, καθώς η πολυπόθητη γέννηση του μωρού της Αριάδνης μετατρέπεται σε εφιάλτη. Η Ισμήνη, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί ως παρένθετη μητέρα, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να παραφέρεται, προκαλώντας την οργή της Αριάδνης και την αναστάτωση ολόκληρης της οικογένειας μέσα στην κλινική.



Το «πράσινο φως» του Κουράκου και η έκρηξη της Αριάδνης

Παρά τη συγκίνηση για τον ερχομό του υγιέστατου αγοριού, η ψυχολογική κατάσταση της Ισμήνης κρέμεται από μια κλωστή.

Τα 3 σημεία-κλειδιά του δράματος:

Το «τετ-α-τετ» που άναψε φωτιές: Η Αριάδνη πιάνει στα πράσα τον Κουράκο να βοηθά την Ισμήνη να πλησιάσει το μωρό στη θερμοκοιτίδα. Η αντίδρασή της είναι ακαριαία και σκληρή, απαγορεύοντας στην Ισμήνη κάθε επαφή με το βρέφος.



Το παράνομο «λάδωμα»: Η Ισμήνη, σε κατάσταση εμμονής, δωροδοκεί μια νοσοκόμα για να της φέρει κρυφά το παιδί στο δωμάτιο. Η κίνησή της αυτή θεωρείται παράνομη και προκαλεί την οργισμένη παρέμβαση του Κωνσταντίνου.



Η σύγκρουση για τους νόμους: Ο Λυκούργος προσπαθεί μάταια να θυμίσει στην κόρη του ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι γύρω από την παρένθετη μητρότητα, όμως εκείνη ουρλιάζει πως δεν είναι «μηχανή παραγωγής παιδιών».



Η παραφροσύνη της Ισμήνης:

Η Ισμήνη φαίνεται να έχει παραγνωρίσει τον ρόλο της, δηλώνοντας πως έχει δικαίωμα στο παιδί που «έβγαλε από τα σπλάχνα της». Η Αριάδνη, αν και ευγνώμων, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας, βλέποντας την Ισμήνη να βυθίζεται σε μια επικίνδυνη εμμονή που απειλεί την ηρεμία όλων. Η κατάσταση στην κλινική είναι έκρυθμη, με τον Κουράκο να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.



Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Η εμμονή της Ισμήνης αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις, καθώς η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να προστατεύσει το παιδί της με κάθε κόστος. Θα καταφέρει ο Λυκούργος να συνετίσει την κόρη του ή η Ισμήνη θα οδηγηθεί σε ακραίες πράξεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ισορροπίες στη Μάνη;

Διαβάστε ακόμα: Akyla και Ferto: Το βιντεοκλίπ που εντυπωσιάζει για τη Eurovision 2026