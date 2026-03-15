Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είναι μια από τις πιο πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις της χρονιάς, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα του παγκόσμιου κινηματογραφικού κοινού. Κάθε χρόνο, οι υποψηφιότητες και τα αποτελέσματα δίνουν τροφή για συζητήσεις και αναλύσεις. Φέτος, πολλές προσωπικότητες και ταινίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν γράφοντας ιστορία με τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, οι αριθμοί πίσω από την τελετή αποκαλύπτουν το μέγεθος και τη σημασία αυτού του γεγονότος.

Οι ξεχωριστές υποψηφιότητες

Η ταινία «Αμαρτωλοί» (Sinners) με τις 16 υποψηφιότητες, κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμα και τις κλασικές παραγωγές όπως το «La La Land» και ο «Τιτανικός». Χωρίς την προσθήκη της νέας κατηγορίας καλύτερου καστ, η επιτυχία της θα ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ μαζί με τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, έδωσε μια μοναδική πινελιά στην ταινία, καθιστώντας την μια από τις κορυφαίες της χρονιάς.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τη νέα του δουλειά «Άμνετ» (Hamnet), συνέχισε να επεκτείνει το ρεκόρ του ως ο παραγωγός με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Η Ντίντι Γκάρντνερ δεν έμεινε πίσω, καταγράφοντας τη δική της πορεία ως η παραγωγός με τις περισσότερες υποψηφιότητες χάρη στο «F1».

Σε ατομικό επίπεδο, ο σκηνοθέτης Τζος Σάφντι με το «Marty Supreme» πέτυχε τέσσερις υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες ατομικές υποψηφιότητες που αφορούν μία ταινία σε μία χρονιά.

Οι πρωτοπορίες στις κατηγορίες

Η Κλόι Ζάο έγινε η δεύτερη γυναίκα με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ σκηνοθεσίας, ακολουθώντας την Τζέιν Κάμπιον. Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Γιόακιμ Τρίερ έκανε το δικό του ντεμπούτο στην κατηγορία, ενώ ο Βραζιλιάνος Βάγκνερ Μόουρα είναι ο πρώτος της χώρας του που διεκδικεί Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου.

Στις κατηγορίες ερμηνειών, η Έιμι Μάντιγκαν κατέρριψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης υποψηφιότητάς της για Όσκαρ, με 40 χρόνια διαφορά. Επίσης, οι Ρενάτε Ρέινσβε και Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας έγιναν οι πρώτες Νορβηγίδες που είναι υποψήφιες για υποκριτική στη νορβηγική γλώσσα.

Το κόστος και οι αριθμοί της τελετής

Η φετινή τελετή δεν ήταν απλά μια γιορτή για την τέχνη του κινηματογράφου, αλλά και μια μεγάλη οικονομική επένδυση. Το κόστος της τελετής ανήλθε σε εκατομμύρια δολάρια, με την τηλεοπτική κάλυψη να προσελκύει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Τα δώρα για τους υποψήφιους, που περιλαμβάνουν πολυτελή αντικείμενα και ταξιδιωτικά πακέτα, φτάνουν σε αξία τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Η τηλεθέαση της τελετής ήταν αυξημένη, με εκατομμύρια θεατές να συντονίζονται στις οθόνες τους για να παρακολουθήσουν την απονομή των βραβείων. Τα στοιχήματα για τα φαβορί ήταν επίσης υψηλά, με πολλούς να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα.

Η τελετή των Όσκαρ παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά και πολυσυζητημένα γεγονότα στον κόσμο του κινηματογράφου, με κάθε χρόνο να φέρνει νέες εκπλήξεις και ιστορικές στιγμές.

Η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ όχι μόνο κατέγραψε πρωτοπορίες και ρεκόρ, αλλά και ανέδειξε το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο του κινηματογράφου. Οι ποικίλες εθνικότητες και οι διαφορετικές φωνές που εκπροσωπούνται στις υποψηφιότητες δείχνουν τη διεύρυνση των οριζόντων του θεσμού. Τα Όσκαρ του 2026 επιβεβαίωσαν ότι η τέχνη της κινηματογραφίας συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπνέει.

Διαβάστε ακόμα: Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαρίνο: Ciao Γιώργο. Ο ΑΝΤ1 τιμά τη μνήμη του με εικόνες από το παρελθόν